Okullar ne zaman kapanıyor? 2022 Karneler ne zaman verilecek? Okul hangi ayda kapanacak?

Okullar ne zaman kapanıyor? Öğrencilerin merakla araştırdığı okulların tatil tarihi konusunda bir açıklama bekleniyor. MEB okullar ne zaman kapanacak? 2022 Karneler ne zaman verilecek? Okul hangi ayda kapanacak? İşte merak edilen yanıt...

Öğrencilerin merakla araştırdığı okulların tatil tarihi konusunda bir açıklama bekleniyor. MEB okullar ne zaman kapanacak? 2022 Karneler ne zaman verilecek? Okul hangi ayda kapanacak? İşte merak edilen yanıt...

Okullar ne zaman kapanıyor?

2021 - 2022 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar 17 Haziran günü kapanacak.

Öğrenciler bu yıl 87 gün tatil yapmış olacak ve yeni eğtiim öğretim yılı 12 Eylül 2022 'de başlayacak.

Okul hangi ayda kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre geçen yıllara göre değişiklik yapılmayacak ve öğrenciler yine eylül ayında tatil yapacaklar. .