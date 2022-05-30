Okullar ne zaman kapanacak? 2022 okul haziranın kaçında kapanıyor? 2022-23 eğitim öğretim takvimi
Okullar ne zaman kapanacak? 2. dönemin şubat ayında başlamasının ardından en sık araştırılan konular arasında, okulların ne zaman kapanacağı yer alıyordu. Haziran ayında kapanacağı bilinen okulların hangi gün kapanacağı araştırılıyor. 2022 okul haziranın kaçında kapanıyor? 2022-23 eğitim öğretim takvimi...
2022-05-30 12:47:23
2. dönemin şubat ayında başlamasının ardından en sık araştırılan konular arasında, okulların ne zaman kapanacağı yer alıyordu. Haziran ayında kapanacağı bilinen okulların hangi gün kapanacağı araştırılıyor. 2022 okul haziranın kaçında kapanıyor? 2022-23 eğitim öğretim takvimi...
Okullar ne zaman kapanacak?
7 Şubat 2022'de başlayan ikinci dönemin ne zaman biteceği veliler tarafından araştırılıyor. Dönem 17 Haziran Cuma günü sona erecek.
2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı mı?
2022-2023 Eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. Ancak eğitim öğretim yılı takvimi henüz açıklanmadı.
Yaz tatili ne kadar sürecek?
17 Haziran günü başlayan yaz tatili 3 ay sürecek. .
YORUMLAR (0)