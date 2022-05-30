Okullar ne zaman kapanacak? 2022 okul haziranın kaçında kapanıyor? 2022-23 eğitim öğretim takvimi

Okullar ne zaman kapanacak? 2. dönemin şubat ayında başlamasının ardından en sık araştırılan konular arasında, okulların ne zaman kapanacağı yer alıyordu. Haziran ayında kapanacağı bilinen okulların hangi gün kapanacağı araştırılıyor. 2022 okul haziranın kaçında kapanıyor? 2022-23 eğitim öğretim takvimi...