Okullar ne zaman açılıyor? 5-6 Mayıs okullar tatil mi? Okula dönüş tarihi...

Okullar ne zaman açılıyor? Bayram tatilinden sonra okulların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Veliler tatili uzatmak ve 9 gün tatil yapmak için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Pazar günü için araştırmalara başladı. 5-6 Mayıs okullar tatil mi? Okula dönüş tarihi...