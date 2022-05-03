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TIMETURK / EĞİTİM / Okullar ne zaman açılıyor? 5-6 Mayıs okullar tatil mi? Okula dönüş tarihi...

Okullar ne zaman açılıyor? 5-6 Mayıs okullar tatil mi? Okula dönüş tarihi...

Okullar ne zaman açılıyor? Bayram tatilinden sonra okulların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Veliler tatili uzatmak ve 9 gün tatil yapmak için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Pazar günü için araştırmalara başladı. 5-6 Mayıs okullar tatil mi? Okula dönüş tarihi...

2 Gün Önce
2022-05-03 19:01:03
Okullar ne zaman açılıyor? 5-6 Mayıs okullar tatil mi? Okula dönüş tarihi...

Bayram tatilinden sonra okulların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Veliler tatili uzatmak ve 9 gün tatil yapmak için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Pazar günü için araştırmalara başladı. 5-6 Mayıs okullar tatil mi? Okula dönüş tarihi...

Okullar ne zaman açılıyor?

Ülkemizde Ramazan bayramı resmi olara 3 gün kutlanıyor. 2 Mayıs Pazartesi günü başlayan tatil 4 Mayıs Çarşamba günü son bulacak.

Öğrenciler 5 Mayıs Perşembe günü öğrenciler okullarına devam edecek.

5-6 Mayıs okullar tatil mi?

Öğrenci ve velilerin sıklıkla araştırdığı konu olan 5-6 Mayıs tarihlerinde okullar açık olacak. Öğrenciler eğitimlerine devam edecek. .

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