Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor?
MEB, çalışma takvimini yayımladı. Tatildeki öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili hangi gün bitiyor? İşte okulların açılma tarihi…
2022-07-29 13:09:18
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çalışma takvimini yayımladı. Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan Bakan Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik" açıklamasında bulundu.
Okulların açılma tarihi
2022 – 2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak.
MEB takvimine göre okullar, 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
Ara tatiller ne zaman?
İlk ara tatil 14 18 Kasım 2022, ikinci ara tatil 17 20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.
2023 yarıyıl tatil tarihi
Yarıyıl tatili 23 Ocak – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.
Yaz tatili kaç gün sürecek?
2023 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.
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