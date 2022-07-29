Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor?

MEB, çalışma takvimini yayımladı. Tatildeki öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili hangi gün bitiyor? İşte okulların açılma tarihi…