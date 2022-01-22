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Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitecek?

21 Ocak’ta karnelerin alınmasının ardından yarıyıl tatilinin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak, 15 tatil ne zaman bitecek?

52 Dakika Önce
2022-01-22 18:24:27
Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitecek?

İkinci dönemin başlangıcı ile birlikte 15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatili sona erecek. MEB'in eğitim öğretim takviminde yer alan bilgilere göre ikinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak. Yani okullar 7 Şubat'ta açılacak.

Yarıyıl tatili 24 Ocak 4 Şubat tarihleri arasına denk gelecek.

İkinci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde olacak.

Son olarak yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022'de alınacak. Yani 17 Haziran 2022'de okullar kapanacak. .

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