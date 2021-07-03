Okullar ne zaman açılacak? Okullar Eylül'de mi açılacak? Okullar eylülün kaçında açılacak? Vaka sayılarında düşüş ve aşılamada yakalanan ivmeye bakılırsa öğrencilerini tümünün bu sene okullara dönmesi bekleniyor. Milyonlarca öğrenci 18 Haziran'da karnelerini aldı. 2 Temmuz'da da 2020-2021 eğitim öğretim dönemi sona erdi. Tatile çıkacak olan öğrenciler şimdiden okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Peki bu sene okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 okullar ne zaman açılacak? Okullar eylülün kaçında açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte okullar ile ilgili merak edilen tüm soruların yanıtları...

Okullar ne zaman açılacak? Okullar Eylül'de mi açılacak? Okullar eylülün kaçında açılacak? Vaka sayılarında düşüş ve aşılamada yakalanan ivmeye bakılırsa öğrencilerini tümünün bu sene okullara dönmesi bekleniyor. Milyonlarca öğrenci 18 Haziran'da karnelerini aldı. 2 Temmuz'da da 2020-2021 eğitim öğretim dönemi sona erdi. Tatile çıkacak olan öğrenciler şimdiden okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Peki bu sene okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 okullar ne zaman açılacak? Okullar eylülün kaçında açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Ülkemizde milyonlarca öğrenci koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam etmek zorunda kaldı. Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı kaosa sürükleyen koronavirüs belasına karşı insanların elindeki en güçlü silah şimdilik aşı. Aşılama ülkemizde son zamanlarda hız kazandı. Milyonlarca kişi son bir kaç haftada aşılandı. Okulların açılacağı yeni döneme kadar nüfusun çok büyü kısmının aşılanması bekleniyor. Durum böyle olunca okullarda yüz yüze eğitimin bu sene başlaması bekleniyor. Peki okullar bu sene ne zaman açılacak? Okullar 2021-2022 döneminde hangi tarihte açılacak? Eylül'de okullar açılacak mı? Okullar eylülün kaçında açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Türkiye'de 2020-2021 eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 yılında karnelerin verilmesinden sonra 2 Temmuz'da sonlandı. Ancak isteyenler telafi eğitime kalarak okullarda eksikliklerini gidermeye devam edecek. Telafi eğitimi ise 5 Temmuz ile 31 Ağustos arasında yapılacak. Tatile çıkan öğrenciler ve veliler şimdiden okulların ne zaman açılacağını sorgulmaya başladı. Peki 2021-2022 yılında okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 dönemi 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. İkinci dönemin başlangıç tarihi ise 7 Şubat 2022 olacak. 17 Haziran 2022 tarihinde ise okullar kapanacak.

Okullar Eylül'de mi açılacak?

Bu sene okullar Eylül ayında açılacak. Okullar 2021-2021 s enesinde 13 Eylül'de başlayacak.

Okullar eylülün kaçında açılacak?

Tüm Türkiye'de okullar Eylül'üm 13'ünde açılacak. Yeni eğitim öğretim yılı 13 Eylül'de başlayacak.

Yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Eylül ayında yeni eğitim öğretim yılının okullarda yapılması planlanıyor. Tüm sınıflardaki öğrenciler eylül ayında okullarında olacak. Yüz yüze eğitim bu sene tüm okullarda başlayacak.

5 Temmuz-31 Ağustos arasında telafi eğitimi

Türkiye'de tüm okulalrda 5 Temmuz-31 Ağustos arasında telafi eğitimi yapılacak. İsteyen öğrenciler telafi eğitimine katılabilecek. "Telafide Ben de Varım" olarak adlandırılan programlara katılım zorunlu olmayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.