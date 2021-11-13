Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek? 2021-2022 MEB takvimi bilgileri

Milyonlarca öğrenci 12 Kasım Cuma günü ara tatil yapmaya başladı. Pandeminin etkisiyle bir yıldan fazladır okula gidemeyen öğrenciler 6 Eylül tarihinden itibaren yüz yüze eğitime başlamıştı. 12 Kasım'da ara tatile başlayan öğrenciler “Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek?” sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 2021-2022 MEB takvimi ile konuya yönelik bilgiler...

İlk ara tatilin başlaması ile birlikte "Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci hafta sonu ile birlikte 9 günlük ilk ara tatillerini yaptıktan sonra yüz yüze eğitime devam edecek. Bu kapsamda, okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitecek? İşte 2021-2022 MEB takvimi...

ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı.

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı, 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonunun ardından 22 Kasım Pazartesi günü okullar açılacak.

2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin ara tatilinde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek. Öğretmenler bu tarihler arasında okullara gelmeyecek ve idari izinli sayılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

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