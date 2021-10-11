Okullar kapanacak mı, üniversiteler online eğitim olur mu? Okullar ne zaman ara tatile girecek 2021? Kabine toplantısında okul kararı çıktı mı?

Kabine Toplantısında okullar ile ilgili alınacak kararlar merak ediliyor. Okulların kapanıp kapanmayacağı araştırılanlar arasında. Peki ama kabine toplantısında okullara yönelik bir karar çıktı mı?

Okullar ile ilgili son dakika gelişmeleri sorgulanıyor. Okullarda yüz yüze eğitim devam ediyor. Artan vaka sayılarıyla okullardaki eğitimin nasıl olacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı bugün gerçekleşti. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Kabine Toplantısında okullar hakkında karar çıktı mı?

Kabine Toplantısı sonrası okulların son durumu belli oldu. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan okullar ve üniversitelerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

Sağlık tedbirlerine riayet etmeyi bir süre daha sürdürmek istiyoruz. Vatandaşlarımızı aşılarını bir an önce olmaya veya tamamlamaya davet ediyoruz. Üniversite öğrencilerimizden yüksek öğretim kurumlarındaki sosyal alanlarda ve toplu taşımada tedbirlere azami dikkat etmelerini diliyoruz. Dünya bu virüsten temizlenmeden iş bitti diyemeyiz.

Okullar ara tatil ne zaman?

Okullarda ilk ara tatil, (birinci dönem ara tatili) 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.