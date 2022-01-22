Okul servislerine yüzde 27 zam!

İstanbul'da 24 Aralık 2021 tarihli İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere okul servisi ücretlerine yüzde 27 zam kararı alınmıştı. 312 lira olan 0-1 kilometre arası servis ücreti 396 lira olmuştu. Zam kararı, mesajla velilere iletilmeye başlandı. Servis ücretlerine gelen zam velilerin şikayetine neden oldu.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, UKOME'de alınan zam kararını uyguladıklarını, ek bir zammın söz konusu olmadığını, belediyenin belirlediği rakamın dışında bir fiyat uygulamalarının mümkün olmadığını söyledi. Bu zam kararının da zorunlu olduğunu dile getiren Öztürk “6.80 civarındaki mazot fiyatı şu an 14 TL'yi buldu. Olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Ağustos ayında bir yıllık sözleşme yaptığımız velilerden ocak ayı itibariyle fiyat farkını istemek durumunda kaldık. Ya farkı ödeyeceklerdi ya da artık biz bu işi yapamayacaktık. Sözleşme yapılırken konuştuğumuz rakamlar şu an cebimize girmeden akaryakıta gidiyor. Fiyatlar idare edilebilir gibi değildi. Daha önceki yıllarda enflasyon bu düzeyde olmadığı için yıllık sözleşme yaptığımızda farkı yansıtmıyor idare edebiliyorduk” dedi. .