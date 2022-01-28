Okul Öncesi öğretmeni kaç bin atama olacak? Hangi şehirlere okul öncesi öğretmeni atanacak?

Okul Öncesi öğretmeni kaç bin atama olacak? Binlerce öğretmen atanmayı bekliyor. Peki ama hangi şehirlere okul öncesi öğretmeni atanacak? MEB atama açıklaması yaptı mı? Okul Öncesi ataması için kaç kişilik kontanjan var ve atamalar ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Okul Öncesi öğretmeni kaç bin atama olacak? Binlerce öğretmen atanmayı bekliyor. Peki ama hangi şehirlere okul öncesi öğretmeni atanacak? MEB atama açıklaması yaptı mı? Okul Öncesi ataması için kaç kişilik kontanjan var ve atamalar ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Okul Öncesi öğretmeni kaç bin atama olacak?

Yıllar önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından zorunlu olacağı belirtilen anasınıfları için öğretmen atamaları gerçekleştirilmişti. Ardından gelen mezunlarla birlikte binlerce okul öncesi öğretmeni açıkta kaldı. Bakanlığın yeni bir atama yapması bekleniyor.

10 bin atama gerçekleştireceğini belirten Milli Eğitim Bakanlığı henüz atamalara ilişkin bir açıklama yapmadı. Bekleyen öğretmenler sosyal medyada #MEBokulöncesine10bin etiketiyle seslerini duyurdu. .