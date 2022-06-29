Okul kayıtları ne zaman başlayacak? 1. sınıf kayıtları başladı mı? Okul kayıtları ne zaman yapılacak?

Okul kayıtları ne zaman başlayacak? Veliler okul kayıt tarihini araştırmaya başladı. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında çocuğunu ilkokul 1. sınıfa kayıt ettirmek isteyen ebeveynlerin arayışları sürüyor. 1. sınıf kayıtları başladı mı? Okul kayıtları ne zaman yapılacak? İşte okul kayıt tarihi...

Veliler okul kayıt tarihini araştırmaya başladı. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında çocuğunu ilkokul 1. sınıfa kayıt ettirmek isteyen ebeveynlerin arayışları sürüyor. 1. sınıf kayıtları başladı mı? Okul kayıtları ne zaman yapılacak? İşte okul kayıt tarihi...

Okul kayıtları ne zaman başlayacak?

İlkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlama tarihi belli değil. Öte yandan ortaokul kayıtları da henüz başlamadı.

Geçiğimiz yıllar referans alındığında, kayıtların temmuz ayının ilk haftasında başlaması öngörülüyor. Detayları haber sitemizden takip edebilirsiniz.

1. sınıf kayıtları başladı mı?

1. sınıf kayıtları henüz başlamadı. Temmuz ayında kayıtların alınması bekleniyor.

Lise kayıtları ne zaman başlayacak?

Lise kayıtları LGS sonuçları adayların erişimine açıldıktan sonra başlayacak. LGS sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.