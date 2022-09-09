Okul ders kitapları ücretsiz mi? MEB ders kitapları ne zaman dağıtılır? Yardımcı ders kitapları paralı mı?

Yeni eğitim öğretim yılına başlanmasının ardından ders kitapları ücretli mi, ders kitapları hangi gün dağıtılır araştırılıyor. Okullarda yardımcı kitapları ücretsiz mi, ücretli mi? Ders kitapları hangi gün dağıtılır? İlkokul ortaokul ders kitapları nereden alınır? İşte detaylar…

Okulların 2022-2023 eğitim-öğretim sezonuna başlamasının ardından veliler ve öğrenciler okul kitapları hakkında detayları araştırıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı her dönem başında okullarda ders kitapları dağıtıyor. Bu zamana kadar da yardımcı kitaplar ücretli bir şekilde satın alınmıştı. Peki, ders kitapları ücretli mi? Ders kitapları hangi gün dağıtılır? Yardımcı ders kitapları ne kadar? Yardımcı kitaplar ücretli mi?

Okul kitapları ne zaman dağıtılır?

Okullarda ders kitaplarının dağıtılacağı zaman merak ediliyor. Ders kitapları yüz yüze eğitim başladığı tarihlerde öğrencilere verilecek.

Yardımcı ders kitapları ücretli mi?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından mevcut eğitimi desteklemek, uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1. Sınıftan 12. Sınıfa kadar hazırlanan yardımcı kaynak kitaplarının öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacağını açıklandı.

Ders kitapları ve bu yıl başlayan uygulama ile yardımcı kitaplar da ücretsiz olarak verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde okul kitaplarının yanında yardımcı kitapların da ücretsiz dağıtılacağını söyledi.

Okulun ilk günü otobüs, metro ücretsiz mi?

İstanbul'da 2022- 2023 eğitim-öğretim yılının başlayacağı 12 Eylül Pazartesi günü 06.00 - 14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Toplu ulaşıma ek seferler konularak yoğunluk karşılanacak.