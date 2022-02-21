Öğretmenlik taban puanları kaç 2022?

YKS sınavına girecek adaylar öğretmenlik taban puanlarını araştırmakta. 2022 yılıyla beraber üniversite taban puanları gündem konusu haline geldi. Öğretmen olmak isteyen adaylar öğretmenlik taban puanlarını merak ediyor. Peki, 2022 yılı öğretmenlik taban puanları ve kontenjan sayıları kaç?

Öğrenciler hedefledikleri üniversite için her yıl YKS sınavına girmektedir. YKS sınavı üç ayrı aşama oluşmaktadır. Bunlar, TYT, AYT ve YDT oturumlarıdır. YKS sınavında başarılı olan öğrenciler ise öğrenim görmek istedikleri üniversitelerin taban puanlarını merak etmekte. Öğretmenlik alanında üniversite okumak isteyen öğrenci adayları, üniversitelere ait taban ve kontenjan sıralamasını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayı…

Öğretmenlik taban puanları 2022?

Öğretmen maaşları ne kadar 2022?

2021 yılında en düşük öğretmen maaşı 4941 liraydı. 1507 lira zam gelen öğretmen maaşı 6449 lira oldu.

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