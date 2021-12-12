Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir? Öğretmenlik Meslek Kanunu ne getirecek?

Öğretmenlik Meslek Kanunu ne getiriyor? Türkiye'de kaç öğretmen var? Kanunun kabul edilmesi durumunda Öğretmenlerin durumunda ne tür bir düzelme olacak?

Öğretmenlik Meslek Kanunu ne getiriyor? Türkiye'de kaç öğretmen var? Kanunun kabul edilmesi durumunda Öğretmenlerin durumunda ne tür bir düzelme olacak?...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bugün yaptığı açıklamada önemli bilgilendirmede bulundu. Bakan Özer "Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, inşallah bu ay içinde TBMM'ye gelecek." dedi.Özer, TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin konuşmasında, okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırma, okullar arası imkan farklılıklarını azaltma, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini bütüncül bir yaklaşımla destekleme ve mesleki eğitimi güçlendirmenin, öncelik verdikleri alanlar olduğunu söyledi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ne getiriyor?

Hukukçular, doktorlar, askerler ve polisler gibi birçak meslek grubunun kendine özgü yasal düzenlemeleri mevcut. Öğretmenler için böyle bir süreç ve hukuki taslak bulunmuyor. Eğitim camiası da kendisine böyle bir yasal zemin aramakta idi.

Beklentiye yönelik karşılığı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti.

Öğretmenlik meslek kanununda neler olacak?

Yöneticilerin atanması, öğretmenlerin atanması ve özlük hakları gibi alanlarda düzenleme devreye girecek.

Öğretmenlerin maddi ve sosyal haklarında bir nevi düzelme sözkonsu olacak.

Türkiye'de kaç öğretmen var?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından "Milli Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 2020-2021" verileri açıklandı.

Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 9 milyon 352 bin 605'i erkek, 8 milyon 733 bin 338'i kız olmak üzere toplam 18 milyon 85 bin 943 öğrenci örgün eğitim alıyor.

öğretmen sayısı 2020-2021 eğitim öğretim yılında 1 milyon 112 bin 305 oldu. Bu öğretmenlerin 950 bin 90'ı resmi okullarda, 162 bin 215'i özel okullarda görev yapıyor. Ayrıca öğretmenlerin 453 bin 529'u erkek, 658 bin 776'sı kadın öğretmenlerden oluşuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.