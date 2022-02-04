DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Öğretmenlik meslek kanunu nedir? Öğretmenlik meslek kanunu maddeleri nedir?
KYK yurtlarındaki İnternet kotaları artıyor!
28 ülkede Anadolu Üniversitesi sınav gerçekleştirdi
Öğretmenlik Meslek Kanunu Genel Kurul'da Görüşüldü!
Viyana'da camilere saldırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı
Yemeksepeti kuryeleri maaş zammı için yine protesto yaptılar
Avrupa çok yüksek düzeyde enfeksiyon riski altında!
İnsanlarda ağrı algılaması cinsiyete göre değişiyor mu?
Zuckerberg'in serveti bir günde inanılmaz eridi
Giresunspor'dan Chiquinho bombası
Yunanistan'ın taciz ettiği Türk balıkçılar geri adım atmadı
ABD'de kar fırtınası: 4 bin uçuş iptal edildi
Kamerun - Senegal maçını donmadan HD olarak canlı izle!
İlahiyatçı Cemil Kılıç'tan ilginç iddia 'Regaib Kandili yok'

TIMETURK / EĞİTİM / Öğretmenlik Meslek Kanunu Genel Kurul'da Görüşüldü!

Öğretmenlik Meslek Kanunu Genel Kurul'da Görüşüldü!

Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle öğretmenlik, kariyer temelli meslek grupları arasına giriyor.Öğretmenlik, artık kariyer temelli meslekler arasında yer alacak, mali ve özlük haklar yeniden düzenlenecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

1 Saat Önce
2022-02-04 00:21:26
Öğretmenlik Meslek Kanunu Genel Kurul'da Görüşüldü!

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program hazırlayacak. Kariyer sistemine göre öğretmenler 4 grupta sınıflandırılacak. Aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kadroları ile görev ve sorumluluklar netleştirilecek.

10 yıl kıdemi olan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerin, maaşlarında bin lira artış olacak. 10 yıllık uzman öğretmenler, başöğretmen unvanı alabilecek.

Sözleşmeli öğretmenlere ilave haklar getirilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesi de hayata geçmiş oldu. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş