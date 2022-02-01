DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Uzman Öğretmenlik, Başöğretmenlik için kaç saatlik eğitim programı olacak?
Fenerbahçe'ye sürpriz sportif direktör: Antero Henrique
The Walking Dead oyuncusu aracında ölü bulundu
Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS'ye başvurular yarın sona erecek!
Öğrencilerde Sınav Kaygısı, Tükenmişlik Hissi ve Çözüm Önerileri
Akaryakıta çifte zam
Türk üniversitelerinin dünya ligindeki yeri açıklandı
Öğretmenlerin Ocak Ayı Ek Ders Ödemesi Gecikebilir!
Blinken-Lavrov görüşmesi; “Askerler geri çekilmeli”
Bakan Akar ve Org. Hasanov’dan ortak açıklama
Bafetimbi Gomis, Galatasaray için İstanbul'da
Putin: 'Hazır değilim...'
Türkiye’nin En Büyük Psikoloji Zirvesi
ANALİZ: “Ukrayna, Rusya ve Avrupa savaş istemiyor”; ABD neyin peşinde?
Lübnan Başbakanı Mikati: Her zaman yanımızda yer aldınız

TIMETURK / EĞİTİM / Öğretmenlerin Ocak Ayı Ek Ders Ödemesi Gecikebilir!

Öğretmenlerin Ocak Ayı Ek Ders Ödemesi Gecikebilir!

Öğretmenler ve idareciler sosyal medya ve bazı forum siteleri üzerinden Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine (KBS) Ocak ayı ek ders ücretlerinin hesaplanması için bilgi girişi yapılamadığını belirtiyor.

1 Saat Önce
2022-02-01 21:02:08
Öğretmenlerin Ocak Ayı Ek Ders Ödemesi Gecikebilir!

Ocak ayı ek dersi için Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine (KBS) veri girişleri 1 Şubat'ta başlayacağı söyleniyor.

Bu nedenle Öğretmenler ocak ayı sınav görevi ücretlerinin de hesaplara yatmadığı belirtiyor.

Ayrıca 6. Dönem toplu sözleşme gereği 2022 yılı ocak ayından itibaren "Okul öncesi öğretmenleri, Sınıf öğretmenleri, Özel eğitim öğretmenleri , atölye ve laboratuvar şefleri, bu görevlerine bağlı olarak "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adı altında haftada 2 saat ek ders ücreti alacak." Bu durum sisteme tanımlanmadığı için gecikme yaşanmış olabilir.

Bu durumda öğretmenlerin ocak ayı ek ders ücretlerinin ödenmesi şubat ayının ikinci haftasına kalabilir. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş