Öğretmenlerin Ocak Ayı Ek Ders Ödemesi Gecikebilir!

Öğretmenler ve idareciler sosyal medya ve bazı forum siteleri üzerinden Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine (KBS) Ocak ayı ek ders ücretlerinin hesaplanması için bilgi girişi yapılamadığını belirtiyor.

Ocak ayı ek dersi için Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine (KBS) veri girişleri 1 Şubat'ta başlayacağı söyleniyor.

Bu nedenle Öğretmenler ocak ayı sınav görevi ücretlerinin de hesaplara yatmadığı belirtiyor.

Ayrıca 6. Dönem toplu sözleşme gereği 2022 yılı ocak ayından itibaren "Okul öncesi öğretmenleri, Sınıf öğretmenleri, Özel eğitim öğretmenleri , atölye ve laboratuvar şefleri, bu görevlerine bağlı olarak "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adı altında haftada 2 saat ek ders ücreti alacak." Bu durum sisteme tanımlanmadığı için gecikme yaşanmış olabilir.

Bu durumda öğretmenlerin ocak ayı ek ders ücretlerinin ödenmesi şubat ayının ikinci haftasına kalabilir. .