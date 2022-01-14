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TIMETURK / EĞİTİM / Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.

2 Saat Önce
2022-01-14 07:07:32
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları, 27 Aralık 2021-3 Ocak 2022'de alınmıştı.

Öğretmenlerin başvuru sonuçları, "https://personel.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

Tebligat ve ilişik kesme işlemleri, 21 Ocak'tan itibaren yapılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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