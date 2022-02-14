Öğretmenleri ilgilendiren karar Resmi Gazete’de

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, başta öğretmenler olmak üzere eğitim camiasına hayırlı olması dileğinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

" Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başta değerli öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun. Tarihî nitelikteki bu adıma öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitim camiamız adına şükranlarımı sunuyorum."

AK Parti'nin teklifi ile Meclis'ten geçirilen teklifin ardından Resmi Gazete'deki tebliğe göre öğretmenler, “Aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik” ve “Başöğretmenlik” kadroları altında sınıflandırılacak.

Toplamda 10 yıl kıdemi olan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerin maaşlarında bin lira artış olacak. Kıdemi 10 yıl olan uzman öğretmenler, başöğretmen unvanı alabilecek.

Aday öğretmenler, eğitim ve uygulamadan oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na tabi tutulacak.

Kanun kapsamında öğretmenlik mesleği, “Eğitim öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği” olarak tanımlanacak.

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek. Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltilecek.

Birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak. .