Öğretmenlere 3 Yeni Sınav Görevi!
Öğretmenlere 3 Yeni Sınav Görevi Başvuru Ekranı Açıldı
2022-03-26 14:11:37
ATA AÖF tarafından 9-10 Nisan 2022 tarihlerinde 3 oturum şeklinde yapılacak olan Bahar dönemi ara sınavları sonu için görevlendirme ekranı açıldı.
ATA AÖF tarafından yapılan duyuruda bu sınavda görev almak isteyenlerin 27 Mart 2022 tarihi saat 23:59'a kadar https://gis.atauni.edu.tr adresinden giriş yapıp başvuruda bulunabilirler.
ATA AÖF Sınavında görevli ücretleri ;
Salon Başkanı 200
Gözetmen 170 .
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