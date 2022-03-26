Öğretmenlere 3 Yeni Sınav Görevi Başvuru Ekranı Açıldı

ATA AÖF tarafından 9-10 Nisan 2022 tarihlerinde 3 oturum şeklinde yapılacak olan Bahar dönemi ara sınavları sonu için görevlendirme ekranı açıldı.

ATA AÖF tarafından yapılan duyuruda bu sınavda görev almak isteyenlerin 27 Mart 2022 tarihi saat 23:59'a kadar https://gis.atauni.edu.tr adresinden giriş yapıp başvuruda bulunabilirler.

ATA AÖF Sınavında görevli ücretleri ;

Salon Başkanı 200

Gözetmen 170 .