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TIMETURK / EĞİTİM / Öğretmenlere 3 Yeni Sınav Görevi!

Öğretmenlere 3 Yeni Sınav Görevi!

Öğretmenlere 3 Yeni Sınav Görevi Başvuru Ekranı Açıldı

2 Saat Önce
2022-03-26 14:11:37
Öğretmenlere 3 Yeni Sınav Görevi!

ATA AÖF tarafından 9-10 Nisan 2022 tarihlerinde 3 oturum şeklinde yapılacak olan Bahar dönemi ara sınavları sonu için görevlendirme ekranı açıldı.

ATA AÖF tarafından yapılan duyuruda bu sınavda görev almak isteyenlerin 27 Mart 2022 tarihi saat 23:59'a kadar https://gis.atauni.edu.tr adresinden giriş yapıp başvuruda bulunabilirler.

ATA AÖF Sınavında görevli ücretleri ;

Salon Başkanı 200

Gözetmen 170 .

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