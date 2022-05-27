Öğretmenlerden hayat kurtaran Heimlich manevrası

Muş'ta, okulda nefes borusuna şeker kaçan Yusuf Berat (12); Gaziantep'te de nefes borusuna yiyecek takılan 5'inci sınıf öğrencisi Batuhan Kaçar, öğretmenleri tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Her iki olay da kameraya yansıdı.