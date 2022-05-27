Öğretmenlerden hayat kurtaran Heimlich manevrası
Muş'ta, okulda nefes borusuna şeker kaçan Yusuf Berat (12); Gaziantep'te de nefes borusuna yiyecek takılan 5'inci sınıf öğrencisi Batuhan Kaçar, öğretmenleri tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Her iki olay da kameraya yansıdı.
2022-05-27 21:16:31
NEFES BORUSUNA ŞEKER KAÇAN YUSUF'U ÖĞRETMENİ KURTARDI
Muş'ta, okulda nefes borusuna şeker kaçan Yusuf Berat (12), öğretmeni tarafından 'Heimlich manevrası' ile kurtarıldı. Bu anlar, kameraya yansıdı.(üstte)
Kent merkezindeki Vali Adil Yazar İlkokulu'nda 4'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Berat'ın nefes borusuna, teneffüste beslenme yaptığı sırada şeker kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken Yusuf'un yere yığıldığını gören arkadaşları, durumu sınıf öğretmeni Gökhan Yılmaz'a bildirdi. Yılmaz, önce Yusuf'un ağzını kontrol etti ardından 'Heimlich manevrası' uygulayıp şekerin dışarı atılmasını sağladı. Bu anlar ise okulun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Gaziantep'te de nefes borusuna yiyecek takılan 5'inci sınıf öğrencisi Batuhan Kaçar, öğretmenleri tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. DHA
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