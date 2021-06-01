Öğretmenler yazın okula gidecek mi? Öğretmenler telafi eğitimde ders anlatacak mı?

Öğretmenler yazın okula gidecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk telafi eğitimlerle ilgili yaptığı açıklamada 'Okullarımız 2 Temmuz’dan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar açık olacak.' dedi. Açıklamanın ardından binlerce öğretmen de Öğretmenler telafi eğitimde ders anlatacak mı? gibi soruları sormaya başladı. Yazın okulların açık olması öğretmenlerin yaz tatili planlarını yeniden gözden geçirmesine neden olacak. Peki öğretmenlere yaz tatili ne zaman başlayacak? Öğretmenlerin yaz tatili kaç gün olacak? Öğretmenlerin telafi eğitimine katılması zorunlu mu?

Öğretmenler yazın okula gidecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk telafi eğitimlerle ilgili yaptığı açıklamada "Okullarımız 2 Temmuz'dan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar açık olacak." dedi. Açıklamanın ardından binlerce öğretmen de Öğretmenler telafi eğitimde ders anlatacak mı? gibi soruları sormaya başladı. Yazın okulların açık olması öğretmenlerin yaz tatili planlarını yeniden gözden geçirmesine neden olacak. Peki öğretmenlere yaz tatili ne zaman başlayacak? Öğretmenlerin yaz tatili kaç gün olacak?

Öğretmenler yazın okula gidecek mi?

Yaz tatilinde okulların açık olaması ile öğretmenlerin yaz tatili yapıp yapamayacağı da merak konusu olmuştu. Peki Öğretmenler telafi eğitimde ders anlatacak mı? 2 Temmuz'da başlayacak olan telafi eğitimler kapsamında öüretmenler isteğe bağlı görev alacak. Gönüllü olarak görev alan öğretmenlere ek bir ücret ödenmesi gündemde.

Öğretmenler telafi eğitimde ders anlatacak mı?

Gönüllü olarak telafi eğitimlerde bulunmak isteyen öğretmenler öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda konu anlatımı yapabilecekler.

Bakan Selçuk: Okullar yazın açık olacak

Selçuk, "Okullarımız 2 Temmuz'dan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler" dedi.

Bakan Selçuk, 1'den 2'ye geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacağını ve ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği verileceğini belirtti.

Karneler 18 Haziran'da erişime açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak ve öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak için karneleri 18 Haziran'dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek" dedi.

"1,5 yıl sürecek olan UDEP sürecine de girmiş oluyoruz"

Selçuk, 2 Temmuz'un ardından da öğrencileri güzel bir yazın beklediğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı: "Yaz dönemiyle birlikte Bakanlığımız yaklaşık 1,5 yıl sürecek olan UDEP sürecine de girmiş oluyor. Biraz önce de ifade ettiğim gibi yaklaşık 1,5 yıl sürecek UDEP kapsamında yapılacak çalışmalardan kısaca bahsetmek isterim. Her okulumuz Talim Terbiye Kurulunca hazırlanan öncelikli ve kritik kazanımları dikkate alarak zümreler marifetiyle hazırlanan çerçeve dahilinde kendi okullarındaki öğrenci gruplarının ihtiyaçlarını belirleyecek. Okullar kendisine 1,5 yıl sürecek UDEP kapsamında böylece bir telafi planı da oluşturmuş olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.