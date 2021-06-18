Öğretmenler 21 Haziran 2 Temmuz arasında okula gidecek mi? Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci 18 Haziran'da karnelerine internet ortamından ulaştı. Karnelerini alan öğrenciler bundan sonra ders olup olmadığını araştırmaya başladı. Öğretmenler de 21 Haziran 2 Temmuz arasında okula gidip gitmeyeceklerini araştırıyor. Peki öğretmenler 2 Temmuz'a kadar ders anlatacak mı? Öğretmenler 18 hazirandan sonra uzaktan mı ders anlatacak. Öğretmenler 21 Haziran 2 Temmuz arasında ders işleyecek mi?

Öğretmenler 21 Haziran 2 Temmuz arasında okula gidecek mi? Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci 18 Haziran'da karnelerine internet ortamından ulaştı. Karnelerini alan öğrenciler bundan sonra ders olup olmadığını araştırmaya başladı. Öğretmenler de 21 Haziran 2 Temmuz arasında okula gidip gitmeyeceklerini araştırıyor. Peki öğretmenler 2 Temmuz'a kadar ders anlatacak mı? Öğretmenler 18 hazirandan sonra uzaktan mı ders anlatacak. Öğretmenler 21 Haziran 2 Temmuz arasında ders işleyecek mi?

18 milyondan fazla öğrenci 18 Haziran'da karnelerine kavuştu. Öğrenciler karnelerine korona virüs tedbirleri nedeniyle dijital ortamdan erişti. Karnelerini alan öğrenciler bundan sonra ders olup olmayacağını araştırmaya başladı. 21 Haziran ile 2 Temmuz arasında telafi eğitimi için başvurular alınacak. Öğretmenler de bu dönemde ders işleyecek mi? Öğretmenler 21 Haziran 2 Temmuz arasında okula gidecek mi? Öğretmenler 2 Temmuz'a kadar ders anlatacak mı?

Öğretmenler 21 Haziran 2 Temmuz arasında okula gidecek mi?

21 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında milyonlarca öğretmen ve öğrenci okulların açık olup olmadığını soruyor. 21 Haziran 2 Temmuz arasında okulların açık olacağı belirtilimişti. Peki 21 Haziran 2 Temmuz arasında ders olacak mı? Öğretmenler 21 Haziran 2 Temmuz'da okula gidecek mi?

Milyonlarca öğrenci 21 Haziran-2 Temmuz arasında öğretim faaliyetlerine devam edecek. 21 Haziran-2 Temmuz arasında ortaöğretim düzeyindeki tüm resmî ve özel okullarda sorumluluk ve mazeret sınavları tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek. Lise öğrencilerinin daha fazla desteklenmesine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen başta sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler olmak üzere tüm alanlarda eğitim ve öğretim faaliyetleri planlanacak.

Telafi eğitimi ne zaman başlayacak?

Telafi eğitim programına 21 Haziran - 2 temmuz tarihlerinde telafidebendevarim.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru yapılabilecek. Türkiye'de tüm okulalrda "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında telafi eğitimi uygulanacak. Telafi eğitimleri 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.