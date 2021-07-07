Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? 2021-2022 öğretmenlerin tatili ne zaman bitiyor? Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren 2021-2022 eğitim öğretim takvimi belli oldu. Takvim ile öğretmenlerin yaz tatilinin bitişi ve okula başlayacağı tarih de belli oldu. Öğretmenler açıklanan takvimden sonra seminerler ne zaman başlıyor sorusunu sormaya başladı. Peki öğretmen seminerleri 2021'de ne zaman başlayacak? Öğretmen yaz seminerleri hangi tarihte ne zaman başlayacak?

Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? 2021-2022 öğretmenlerin tatili ne zaman bitiyor? Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren 2021-2022 eğitim öğretim takvimi belli oldu. Takvim ile öğretmenlerin yaz tatilinin bitişi ve okula başlayacağı tarih de belli oldu. Öğretmenler açıklanan takvimden sonra seminerler ne zaman başlıyor sorusunu sormaya başladı. Peki öğretmen seminerleri 2021'de ne zaman başlayacak? Öğretmen yaz seminerleri hangi tarihte ne zaman başlayacak?

Öğrencilerle birlikte öğretmenlerin büyük bir kısmı da 2 Temmuz'da yaz tatilne çıktı. Yaz tatili için plan yapan öğretmenler seminerlerin başlama tarihini merak ediyordu. Açıklanan 2021-2022 eğitim öğdetim tatkviminde öğretmenlerin seminerlerinin ne zaman başlayacağı da belli oldu. Peki öğretmenlerin seminerleri hangi tarihte ne zaman başlayacak?

Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak?

2021-2022 eğitim öğretim döneminin takvimi belli oldu. Takvimde öğretmenler ilgili de önemli bir tarih yer alıyır. Yüz binlerce öğretmenin yaz tatilini ne zaman biteceği belli oldu. Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.

2021-2022 döneminde okullar ne zaman açılacak, ne zaman kapanacak?

2021-2022 eğitim öğretim döneminde okulların ne zaman açılıp ne zaman kapanacağı da belli oldu. Milyonlarca öğrenci için ise birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Bakan Ziya Selçuk'tan öğretmen seminerleri açıkalaması

2021 yılında seminer olup olmayacağına ilişkin ise Milli Eğitim Bakanı Selçuk “Bizim muhakkak öğretmenlerimize dinlenme fırsatı vermemiz lazım. O yüzden okullar kapandıktan sonra 2 hafta seminer dönemi olurdu ama biz yapmayacağız çünkü o dönemde vereceğimiz eğitimin kat kat yıl içinde aldılar. Seminer dönemimiz olmayacak. Okulların uygun günleri varsa 2 Temmuz'dan önce ya da sonra isteğe bağlı bir takım etkinliklerle ilgili çok sayıda eğitim açıktı. ” açıklamasında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.