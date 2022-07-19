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TIMETURK / EĞİTİM / Öğretmen il içi atama sonuçları | Öğretmen il içi tayin sonuçları açıklandı mı? MEB il içi tayin sonuçları isim listesi

Öğretmen il içi atama sonuçları | Öğretmen il içi tayin sonuçları açıklandı mı? MEB il içi tayin sonuçları isim listesi

Öğretmen il içi atama sonuçları | Öğretmenler için isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları tamamlandı. 4-8 Temmuz tarihleri arasında biten başvuruların sonuçları merak konusu oldu. Peki Öğretmen il içi tayin sonuçları açıklandı mı? MEB il içi tayin sonuçları isim listesi...

39 Dakika Önce
2022-07-19 14:22:47
Öğretmen il içi atama sonuçları | Öğretmen il içi tayin sonuçları açıklandı mı? MEB il içi tayin sonuçları isim listesi

Öğretmenler için isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları tamamlandı. 4-8 Temmuz tarihleri arasında biten başvuruların sonuçları merak konusu oldu. Peki Öğretmen il içi tayin sonuçları açıklandı mı? MEB il içi tayin sonuçları isim listesi...

Öğretmen il içi atama sonuçları

Öğretmen il iç atama başvuruların alınmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel takvime göre atama sonuçları 19 Temmuz Salı günü ilan edilecek.

Öğretmen il içi tayin sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan il içi atama sonuçlarının 19 Temmuz salı günü yayımlanması bekleniyor. Henüz açıklama yapılmadı.

MEB il içi tayin sonuçları isim listesi

MEB il içi tayin sonuçları isim listesi için meb.gov.tr internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Kılavuzlar yayımlandıktan sonra detaylı bilgiyi haber sitemizden de öğrenebilirsiniz. .

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