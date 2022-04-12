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Öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? MEB öğretmen ataması açıklaması | Öğretmen atama kontenjanları belli oldu mu?

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? Öğretmen atamalarının tarihi için gözler Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e çevrildi. Binlerce öğretmenin beklediği atamaların hangi tarihte ve hangi kontenjanlarda yapılacağı merakla bekleniyor. Peki ama MEB açıklama yaptı mı? Öğretmen atama kontenjanları belli oldu mu?

2 Saat Önce
2022-04-12 16:06:40
Öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? MEB öğretmen ataması açıklaması | Öğretmen atama kontenjanları belli oldu mu?

Öğretmen atamalarının tarihi için gözler Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e çevrildi. Binlerce öğretmenin beklediği atamaların hangi tarihte ve hangi kontenjanlarda yapılacağı merakla bekleniyor. Peki ama MEB açıklama yaptı mı? Öğretmen atama kontenjanları belli oldu mu?

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir programda öğretmenler için atama müjdesi vermişti. Özer; "Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak' spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım atama olacak” açıklamasını yapmıştı.

ikinci atamalar konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat öğretmenler tarafından 2022-23 yılı eğitim öğretim yılı için atama bekleniyor.

Öğretmen atama kontenjanları belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atamalar konusunda net bir açıklama gelmedi. Atamaların kesinleşmesinin ardından kontenjanların da açıklanması bekleniyor.

İlk atama usulleri nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre ilk atamalarda dikkat edilen usuller aşağıdaki 3 maddede sıralanmıştır.

(1) Öğretmenlikte adaylığı daha önce kaldırılmamış olanlardan 5 inci maddede belirtilen atama şartlarını taşıyanlar, aday öğretmenliğe atanmak üzere ilk atama kapsamında başvurabilir.

(2) Aday veya asıl Devlet memuru olarak hâlen Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar, Devlet memuru olarak görev yapmakta iken kendi istekleriyle bu görevlerinden ayrılanlar ile aday öğretmenlik veya aday memurluk döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenler, 5 inci maddede belirtilen atama şartlarını taşımaları kaydıyla ilk atama kapsamında başvuruda bulunabilir.

(3) Öğretmenlikte adaylığı daha önce kaldırılmış olanlardan yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atanabilme niteliklerini taşıyanlar, istemeleri hâlinde ilk atama kapsamında da başvuruda bulunabilir. .

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