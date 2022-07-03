Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Anaokulu öğretmen atamaları ne zaman? Bakan Özer atama açıklamaları | 2022 temmuz öğretmen atama branş dağılımı

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Anaokulu öğretmen atamaları ne zaman? Bakan Özer atamalar için sorulan sorulara yanıt verdi. Milyonlarca öğretmen adayının beklediği atamalara ilişkin yanıtlar verildi. Peki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer atama açıklamalarında ne dedi? 2022 temmuz öğretmen atama branş dağılımı belli oldu mu? Bakan Özer atama açıklamaları...

Bakan Özer atamalar için sorulan sorulara yanıt verdi. Milyonlarca öğretmen adayının beklediği atamalara ilişkin yanıtlar verildi. Peki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer atama açıklamalarında ne dedi? 2022 temmuz öğretmen atama branş dağılımı belli oldu mu? Bakan Özer atama açıklamaları...

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmen atamalarına ve branş dağılımına ilişkin sorulan sorulara ynıt verdi. Özer milyonlarca öğretmen için yanıt verdi.

Bakan Özer konuyla ilgili olarak; "Eğitim sistemimizde 1.2 milyon öğretmenimiz var. Bu öğretmenlerin yüzde 75'i son 19 yılda atandı. Yaklaşık 730 bin öğretmenimiz son 19 yılda atandı. Atanma yapılmayan hiçbir yıl yok. Hükümetimizin öğretmen atamamayla ilgili bir şeyi yok. Öğretmen ataması 2022 yılında olacak. Çalışmalarımız nihayetlendi. Maliye Bakanımızla da görüşmelerimiz bitti. İnşallah 2022-2023 öğretim yılında, yani eylülün ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'a yapacağız. İstanbul'u gerçekten merkeze aldık. İstanbul'un hem fiziki imkanlarını artırma hem de öğretmen ihtiyacı ile ilgili güçlü destek vermeye çalışıyoruz." açıklamasına bulundu.

Anaokulu atamaları ne zaman olacak?

Özer anasınıfı hakkında sorulan sorular için; "Atayacağımız öğretmenler de branş olarak ağırlıklı okul öncesi eğitime ağırlık vereceğiz. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz okul öncesine çok büyük ağırlık verdik. Türkiye, ilkokulda, ortaokulda, lisede, eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını ciddi artırmasına rağmen okul öncesi eğitimde gerçekten ciddi bir sıkıntısı vardı. Bu sıkıntıyı aşmak için 3 bin tane yeni anaokulu, 40 bin yeni anasınıfı yapmak için yola çıktık. Şu ana kadar 750 bağımsız anaokulunu 9 bine yakın anasınıfını da hizmete aldık. Son 6 ay içerisinde 400 bin çocuğumuzu ana sınıflarıyla buluşturduk. 5 yaştaki okullaşma oranınız yüzde 78'den yüzde 92'ye çıkarttık. İstanbul'a bin yeni anaokulu yapacağız. 2022 sonuna kadar bitireceğiz. Eylül'ün ilk haftasına öğretmen ataması yetişecek açıklamam oradaki soruların çoğunun öğretmen adayı arkadaşlar bilir ne demek istediğimi de anlar" yanıtını verdi.