Öğrencilerin hoşuna gidecek farklı yarıyıl ödev listesi

Yarıyıl tatili başladı. Öğrencilere ödevler verildi. Ümit Öğretmen ise öğrencilerine ' Keşke tüm ödevler böyle olsa ' dedirten ödev listesi hazırladı. İşte detaylar...

Sevgili Öğrenciler, Değerli Veli;

Oldukça başarılı ve verimli bir dönemi yüz akıyla bitirdik. 15 günlük tatil süresince aşağıda yapılmasını istediğim 12 maddeden oluşan öneriler çocuğumuzun verimli bir tatil geçirebilmesi için büyük önem taşımaktadır. Birlikte geçirdiğimiz 3 yıl boyunca yaptığımız gibi bu dönemde de tavsiyelerimi yerine getireceğinizden eminim. Şahane bir yarıyıl geçirdik. Çalıştık, çabaladık ve dinlenmeyi hak ettik.

O yüzden bolca dinlenin.

Tatil süresince en az bir kere ailece sinemaya ya da tiyatroya gidiniz.

Kar yağışı olması halinde mutlaka hepinizden birer tane kardan adam bekliyorum.

Tatil süresince ekranlarınızla değil akranlarınızla vakit geçirin.

Birbirinizi mutlaka arayın ve birlikte oynamaya özen gösterin.

Ülkesini bilmeyen ülkesini sevemez. Ülkesini gezmeyen de ülkesini bilemez. Bu yüzden seyahate çıkarsanız mümkünse ailece gidiniz. Tatilde il dışına çıkarsanız gittiğiniz, gezdiğiniz yerlerin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini mutlaka fotoğraflayın ve 2. yarıyılda sınıfta anlatmak için hazırlık yapınız.

Ailenizle birlikte olduğunuz saatlerde zamanı birlikte geçirin. Aranıza TV, tablet, cep telefonu, bilgisayar oyunu gibi yabancıların girmesine izin vermeyiniz.

Yaşadığımız zor kış şartlarında dünyamızı paylaştığımız diğer dostlarımızı da unutmayalım. Daha önce birlikte yaptığımız gibi yine pet şişelerden kuş yemlikleri yapıp, içine artan pilav, ekmek kırıntısı gibi yiyecekler koyup balkonumuza asalım.

Vücudumuzun beslenmesi için annemizin yemeklerini, ruhumuzun beslenmesi için kitap okumayı asla ihmal etmeyelim.

Büyükanneniz, büyükbabanız, dedeniz, babaanneniz, hayattaysa mutlaka ziyaret edin. Ellerini öpün. Benim de selamımı iletin, uzun ömürler dilerim.

Deli gibi eğlenin, gülün, koşun, oynayın. Numaram hepinizde var, beni aramak için sebebe ihtiyacınız yok. Sesinizi duymayı her zaman isterim. Canınız ne zaman isterse beni arayabilirsiniz. Sadece bir telefon kadar uzakta olacağım.

İyi tatiller.

Öğretmen Ümit Deveci



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