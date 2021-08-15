Öğrencileri bilimin merkezine oturtacak

Sürdürülebilir kalkınma ve nitelikli öğrenciye odaklanan Ankara Bilim Üniversitesi, bünyesine kattığı öğrencileri sosyal ve kültürel imkanlarla donatırken akademik vizyonlarını geliştirmek için de bilimsel yöntemlerden taviz vermiyor

17 Nisan 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanarak fiili kuruluşunu tamamlayan Ankara Bilim Üniversitesi, 21 Nisan 2016 tarihinde kuruldu. Amacı sürdürülebilir kalkınmayı bireysel ve kurumsal düzeyde yaygınlaştıracak bilinç ve kültürü geliştirmek; bu mânâda, ülkemiz ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek; çevre, ekonomik hedefler ve insan niteliği itibarıyla yüksek verimlilik standart ve uygulamaları belirlemekle mükellef bir sivil toplum örgütü olan Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından; bu temel strateji ve hedefler doğrultusunda kurulmuş bir vakıf üniversite.

Küresel standart vurgusu

Rektör Prof. Dr. Yavuz Demir, kurumsal açıklamasında, "Ankara Bilim Üniversitesi eğitim ve öğretimin ana belirleyici göstergeleri ile belirginlik kazanan yapılanışını kendi özel profili ile bütünleştirerek sunmayı; küresel yüksek öğrenim panoraması içerisinde ayrıcalıklı olmayı, modellemeler, araç ve amaçlar itibariyle ‘yenilik'in amansız icracısı olmayı kararlı bir biçimde sürdürecektir" değerlendirmesinde bulunuyor.

Eğitim felsefesinin temeli

Üniversite bünyesinde; Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Hazırlık Okulu bulunuyor.

Ankara Bilim Üniversitesi; tüm bilimleri, teknolojiyi, verimliliği önceleyen ve sanatı kapsayan bir öğrenme, araştırma ve geliştirme ortamı oluşturarak insanlığa hizmet etmek amacını taşırken eğitim felsefesi, yeni bilgileri üretenlerin bu bilgileri aktaracak en iyi kişiler olduğu düşüncesi üzerine kurulmakta. Üniversite, mezunlarının alanlarında yetkin bireyler olmasını hedeflemekte. Mezunlarının seçtikleri alanlarda derin bilgi ve yetkinliğe sahip, ana dillerinde ve öncelikle İngilizce olmak üzere Dünya dillerinde etkin ve yetkin bireyler yetiştirerek, demokrasi, hukuk, insan hakları, çevre ve daha birçok küresel başlığa dair eleştirel düşünebilen ve fikir üretebilen kişiler olmalarını sağlamak asıl amaç.

Eğitim atmosferi

İnsan, eşya ve değer üçlüsünün ortaklığıdır eğitim ortamının karşılığı Ankara Bilim Üniversitesi'nde; eşyanın, sadece, ihtiyacı tedarik etmesinin ötesine geçilerek; temasın bilgi, derinlik, heyecan ve estetikle bütünleştirildiği; farklı fiziksel ortam, bağlam ve kültürlerin birbiri içerisinde dokunduğu, aktif, üretken, yaratıcı bir karşılıktır Ankara Bilim için...Ankara Bilim Üniversitesi, öğrencilerini akademik yaşamın yanında iş ve sosyal yaşama hazırlayan, destekleyen bir dizi etkinleri de planlamakta.

Öncelikle oluşturulan Beden Eğitimi ve Spor Merkezi ile öğrencilerine sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandıran ortamı hazırlamak, kampüs yaşantısını zenginleştirmek ve kaliteli beden eğitimi, spor ve kondisyon programları düzenleyerek öğrencilere hayat boyu kullanabilecekleri spor becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.Üniversite yönetimince gerçekleştirilen seminer ve konserlerin yanı sıra, aynı hayalleri taşıyan, ortak hobileri olanların bir araya geldiği, dostlukların yeşerdiği, sosyal aktivitelere imza atıldığı, öğrencilerin kurdukları kulüplere de imkan verilmekte.

Burs olanakları

Ankara Bilim Üniversitesi'nde aşağıdaki şekilde olmak üzere çeşitli tiplerde burs uygulamaları vardır. Burs Yönergesi çerçevesinde belirlenen burs ve indirimler uygulanır. Burslar ve indirim oranları her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.Bunlar arasında %100 ÖSYM Bursu,%50 ÖSYM İndirimli,%25 ÖSYM İndirimli,Tercih Bursu ( %30) Ücretli yerleşen öğrenciler için,Tercih Bursu ( %10) İndirimli yerleşen öğrenciler için,Şehit Bursu,Kardeş İndirimi mevcut.

Anlaşmalı yurt imkanları

Atalay Kız Öğrenci Yurtları, İdeal Kız Öğrenci Yurtları,Ardıçlar Kız Öğrenci Yurtları,İdeal Erkek Öğrenci Yurtları,Anka Erkek Öğrenci Yurtları,Ardıçlar Erkek Öğrenci Yurtları (Bahçeli) ve Ardıçlar Erkek Öğrenci Yurtları (Balgat) anlaşmalı yurtlar arasında bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.