Öğrencileri 'Aydın'lık geleceğe hazırlıyor

Öğrencilerine ve mezunlarına sunduğu kariyer planlaması hizmeti ile öğrencilerini hayallerindeki mesleğe hazırlayan İstanbul Aydın Üniversitesi; teorik eğitimin yanında uygulamalı eğitim anlayışıyla öğrencilerine dünya standartlarında bir eğitim sunuyor.

2007 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi kuruluşunu tamamlayarak 12 Fakülte, 2 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü programları ile yükseköğrenimde bugünkü yerini aldı.Küresel düzeyde eğitim ve uluslararası kalkınma yönünde ilerleyen ülkemizin en dinamik üniversitelerinden birisi olan İstanbul Aydın Üniversitesi çağdaş modern bilimler alanında eğitim vererek yalnızca ülkemize değil, insanlığa da hizmet etmekte.

"Aydınlık Bir Geleceğe" sloganıyla yola çıkan İstanbul Aydın Üniversitesi ülkemizde ve dünyada yaptıkları bilimsel çalışmalarla ün kazanmış deneyimli akademik kadrosu, İstanbul'un merkezinde yer alan yerleşkeleriyle, tam bir şehir ve kampüs üniversitesi. Üniversitemizde günün her saatinde farklı etkinliklerle karşılaşabileceğiniz sürekli bir hareketlilik ve enerji hâkim.

Dünya standartlarında eğitim

Öğrencilerine ve mezunlarına sunduğu kariyer planlaması hizmeti ile öğrencilerini hayallerindeki mesleğe hazırlayan İstanbul Aydın Üniversitesi; teorik eğitimin yanında uygulamalı eğitim anlayışıyla öğrencilerine dünya standartlarında bir eğitim sunuyor. İstanbul Aydın Üniversitesi ERASMUS programı dâhilinde 28'i Avrupa ülkesi, olmak üzere toplam 49 ülkeden 266 üniversite ile Erasmus+ ikili anlaşmasına sahip. Bu bağlamda, yurt dışından da birçok öğrenciye ev sahipliği yapmanın yanı sıra birçok öğrencisine de yurtdışı eğitim fırsatı sunmakta.

Mezunlara sahip çıkılıyor

İstanbul Aydın Üniversitesi, bütün ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında Avrupa Kredi Transfer Sistemi'ni doğru bir şekilde uygulayan yükseköğretim kurumlarına Avrupa Komisyonu tarafından titiz bir inceleme sonucunda verilen, kurumun prestij ve kalitesini artıran AKTS Etiketi (ECTS Label) ve Diploma Eki Etiketi (DS Label) ile ödüllendirildi.Üniversite mezun olan tüm öğrencilerine diploma eki vermektedir. Diploma Eki (DE), uluslararası platformda akademik ve mesleki tanınırlık sağlamayı (diploma, derece, sertifika vb.) amaçlayan, öğrencilerin yükseköğretim diplomalarına ek olarak verilen tamamlayıcı nitelikte bir belgedir. DE' nin içeriği, Avrupa Komisyonu ve UNESCO/ CEPES tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu sayede İstanbul Aydın Üniversitesi mezunlarının, Avrupa Birliği ülkelerinde eğitim ve çalışma olanakları her geçen gün artmakta.

Eğitim programları ve Akredite süreci

Ayrıca, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), farklı disiplinlerde yer alan mühendislik eğitim ve öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak gelişmekte olan teknolojide daha üst seviyede nitelikle mühendisler yetiştirmek amacıyla mühendislik fakültelerinde MÜDEK kriterleri uygulanmakta.Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan programlarda FEDEK Akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yapılarak eğitimin kalitesini yükseltmek, ulusal ve uluslararası düzeyde daha nitelikli bireyler yetiştirmek amacıyla çalışmalar yapılmakta.Eğitim Fakülteleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, eğitim fakültelerinin kalitesini yükseltmek ulusal ve uluslararası alanda daha nitelikli öğretmenler yetiştirmek amacıyla EPDAD kriterleri uygulanmakta.

İş hayatına hazırlıyor

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerini yerinde uygulama sistemiyle iş hayatına hazırlayarak iş arayışlarında bir dezavantaj olan "tecrübesizlik" etkenini ortadan kaldırıyor. Ömür boyu eğitim anlayışıyla öğrencilerimizi mezuniyet sonrasında da destekliyor; kesintisiz hizmet veren kariyer merkezimiz ile öğrencilerimizin kariyer planlamasını yaparak mezuniyet sonrası on binlerce çözüm ortağımızla birlikte öğrencilerimizin birçoğunu işe yerleştirerek hayal ettikleri kariyere sahip olmaları için çalışmalar sürdürülmekte.

"Sağlıklı" nesillerin temeli atılıyor

Sağlık alanında eğitim almayı düşünen öğrencilere büyük bir kompleks sunuyor. Üniversite; Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi (Dentaydın), Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile vakıf üniversiteleri arasında Türkiye'nin en büyük sağlık eğitimi kampüsü olma yolunda ilerliyor.

Sosyal ve kültürel etkinlikler



İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerini akademik anlamda geliştirmenin yanı sıra sosyal ve kültürel yönden de kendilerini zenginleştirecek farklı etkinlikler sunmaktadır. Öğrencilerimizin mesleki eğitimlerini destekleyecek ve gerekli deneyimi kazanarak diğer bireylerle işbirliği ile daha üretken yapılar oluşturabilecekleri, daha çağdaş, mantıklı, dinamik ve hızlı düşünüp analiz yapabilen enerjilerini kendi ve ülke geleceği ile ilgili kazanımlarda kullanmalarına uygun ortam sunmakta.

Bilgiyi merkezine oturtan sistem

İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi Merkezi 50.000 raf kapasitesi ve 900 kişilik oturma kapasitesi ile hizmet vermektedir. Mevcut bireysel çalışma masaları, grup çalışma odaları belirli saatler için rezerv edilerek kullanılabilir. Görsel ve işitsel koleksiyonumuz film arşivi, eğitsel multimedya kaynaklardan oluşur. Kurumumuzun elektronik açık arşiv sistemi yapılan entelektüel birikimin saklanması, bilim dünyasının faydasına açılması ve gelecek nesillere bilginin transferi gibi misyonlar için kurulmuştur ve ulusal açık arşiv sistemine dâhil olmuştur. Kütüphanemiz 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermektedir.

Öğrenci beklentileri esas

İstanbul Aydın Üniversitesi, Bahçelievler ve Florya Yerleşkeleriyle, öğrencilerinin beklentilerini eksiksiz karşılamakta, sahip olduğu akademik birimler ve araştırma merkezleri ile "Dünya Üniversitesi" olma idealiyle, her geçen gün öğrencilerine yepyeni imkânlar sunarak aydınlık bir gelecek yolunda hızla büyümeye devam etmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.