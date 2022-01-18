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Öğrenciler yarıyıl tatilinde neler yapmalı?

Yarıyıl tatili, çocukların tüm dönem boyunca dört gözle beklediği dinlenme zamanlarından. Tüm dönem süresince yeri geldi derslerden başlarını kaldıramadılar yeri geldi, yoğun sınav temposuna girdiler. Tatili elbette hakkettiler fakat tatilleri verimli değerlendirmek de çok önemli. İşte uzmanından tavsiyeler!

1 Saat Önce
2022-01-18 19:02:40
Öğrenciler yarıyıl tatilinde neler yapmalı?

YARIYIL TATİLİNDE NELER YAPILMALI?

Tatilde dikkat edilmesi ve sınır konulması gereken en önemli unsurun teknoloji kullanımı olduğunu vurgulayan Çocuk Gelişimi Uzmanı Emine Ergün şunları söyledi:

"Dinlenecekler, eğlenecekler, oyunlarda oynayacaklar ama sınırlarda bizim için çok önemli. Sanki okul varmış gibi biraz sınırlara dikkat etsinler. 4 yaşındaki bir çocuk için günlük 40 dakika ekran süresi tatilde belki 80 dakikaya çıkarılabilir."

TATİL NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

Çocukların ekran başında geçirecekleri sürenin ayarlanması kadar, içeriklerin takibi de velilere düşüyor.

Yarıyıl tatili, ailece vakit geçirmek için de güzel bir fırsat. Birlikte kutu oyunları oynamak, mutfak etkinlikleri yapmak önerilerin başında geliyor.

AÇIK HAVA ETKİNLİKLERİ ÖNERİLİYOR

Ergün, tatilde kapalı alanlardan çok açık havanın tercih edilmesini tavsiye ediyor.

"En çok doğa gezilerini öneriyoruz. Bütün dönem boyunca okulda maske ile durdular, temiz havaya çıksınlar, oksijen alsınlar." .

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