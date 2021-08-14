Öğrenciler 'Okyanus'a açılıyor

Eğitim kalitesini ülkenin dört bir yanına taşıyan Okyanus Kolejleri, bilimsel çalışmalara odaklanırken öğrencileri her seviyede desteklemeye de devam ediyor

Okyanus Kolejleri eğitim camiasındaki yerini her geçen gün sağlamlaştırirken akademik başarılarını da üst seviyelere taşımak için hedeflerine odaklanmış durumda. Okyanus Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Okyanus Kolejleri kurucusu Orhan Özbey, 1979 yılında Kültür Dershanesi'nin kuruluşu ile eğitim sektörüne giriş yaparken 2004 yılında da Okyanus Koleji'nin kuruluşu ile özel okul sektörüne önemli bir geçiş sağladı.

Eğitime açılan kampüs kapıları

Okyanus Holding'in bir parçası olan Okyanus Kolejleri, eğitim sektöründeki faaliyetine 2004 yılında, Avcılar Kampüsü ile başladı. 2005 yılında Beylikdüzü Anaokulu, 2006 yılında Beylikdüzü Kampüsü, 2007 yılında Güneşli Kampüsü, 2010 yılında Bahçeşehir Kampüsü hizmete girdi. Okyanus Kolejleri'nin 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Ataşehir ve Sancaktepe, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Halkalı, Bahçelievler ve Fatih,2014-2015 eğitim-öğretim yılında ise Adana ve Tatvan Kampüsleri açıldı.

Profesyonel yönetim anlayışı

Eğitim kalitesini ülkenin dört bir yanına taşıyan Okyanus Kolejleri, 2015 yılında Ankara İncek, Antalya Konyaaltı, İzmir Mavişehir, Kemerburgaz ve Mimaroba 2016 yılında ise İstanbul Çekmeköy, Ankara Eryaman, Bursa İnegöl, Bursa Nilüfer, İzmir Bornova kampüslerini açarak öğrencilerine yeni yaşam ve eğitim alanı sunmakta. Okyanus Kolejleri, “Öğrenmeyi Öğretmek” ilkesi ile 15. yılında da 30 kampüs ve 110'dan fazla okuluyla Türkiye ve Dünya için başarılı ve mutlu bireyler yetiştirmeye devam etmektedir. 2004 yılından günümüze, kurumsallaşmış yapısı ve profesyonel eğitmen ve yönetici kadrosuyla tüm kampüslerinde aynı kalitede hizmet veriyor

Eğitimin her basamağında ileri adım

Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demiray, kurumsal açıklamasında öğrencilerin anaokulundan lise son sınıfa kadar her kademede birbiriyle bütünleşen ve birbirini destekleyen bir eğitim aldıklarına dikkati çekerek şu değerlendirmeyi yapıyor: "Okul Öncesi Eğitimimizde İlgi ve yetenek odalarıyla öğrencilerin erken yaşta ilgi ve yetenekleri keşfederek, kendilerini erken tanımalarına fırsat tanıyoruz.İlkokulda, Türkiyede ilk olarak Okyanus Kolejlerinde uygulanan Akıllı Eğitim Sistemi OSEP Programı ve UpGrade Programı ile öğrencilerin öğrenme potansiyelini maksimum düzeye çıkmasını sağlıyoruz.Ortaokulda PISA ve ABİDE sınavlarına eşdeğer sınavlarla, üst düzey düşünme becerilerini geliştirerek, çocuklarımızı maksimum başarıya ulaştırıyoruz.Lisede; “En doğru üniversiteyi kazandırıyoruz” iddiasıyla eğitim veriyoruz. Türkiye'de hiçbir özel okulda olmayan “Kariyer Odaklı Yetenek Gelişim Modeli” ile MAPP Kariyer Testi uygulayarak öğrencilerimiz için en uygun meslekleri belirleyerek bu hedef doğrultusunda Okyanus Pusulam ile doğru üniversiteyi kazandırıyoruz"

Ulusal ve uluslararası başarı odaklı

Eğitim sürecinde Okyanus Kolejlerinde yaz yüzme okulu, satranç yarışmaları, güzel sanatlara dair açılımlar, kariyer konuşmaları, bursluluk imkanları sunulurken yetenek kulüpleri ile de öğrencilere pozitif katkı sunuluyor.Eğitimin har kademesinde sosyal ve kültürel faaliyetlere ayrı bir önem gösterilirken öğrencilerin kendilerini gerek ifade etmeleri gerekse kendi yeteneklerini keşfetmeleri açısından çalışmalar da desteklenmekte.

Ulusal ve uluslararası başarılara imza atan öğrencilerin eğitim hayatları sürecinde akademik kadro tarafından tam desteklenmesi noktasında da bütün adımlar atılıyor.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, Anadolu lisesi, Fen Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Üstün zekalılar eğitimi kapsamında eğitim veren Okyanus Kolejleri ulusal başarılarını daha üst seviyelere taşımak için de önemli gayret sarf ediyor

Yenilikçi, özgün ve bilimsel çalışmalar

Eğitim alanında öncü, bireysel farklılıkları gözeten bir kurum olarak geleceğin dünyasında lider olacak, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, yetkin ve mutlu bireyler yetiştirmeyi vizyon edinen kurum, sektöründe elde edilen tecrübeleri özümsemiş, paydaşlarına değer katan, sürekli gelişimi destekleyen, yenilikçi ve özgün uygulamalarla gelecek için yol göstermeyi amaç ediniyor. Kendisine, yaşadığı fiziksel ve sosyal çevreye, ülkesine ve insanlığa karşı duyarlı, dünyanın daha yaşanılabilir olması için çaba sarf eden ve gelecek nesilleri düşünen bilinçte bireyler yetiştirmek hedeflenirken

gerçekçi ve bilimsel bilgilere dayanan, teknolojik gelişmeleri takip eden, objektif değerlendirme kriterlerine göre hareket edebilen anlayışa gayret gösteriliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.