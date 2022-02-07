Ocak ayı ek ders ücretlerinde beklenmedik gelişme!

Öğretmenlerin ek ders birim ücreti 27,77 olması beklenirken, birim ücreti 32,96 TL olarak hesaplandı.

Öğretmenlerin ocak ayı ek ders girişleri KBS üzerinden bugün açıldı.

Öğretmenlerin ek ders birim ücreti 27,77 olması beklenirken, birim ücreti 32,96 TL olarak hesaplandı.

Bu durumun asgari ücret kadar olan tutarların gelir vergisinden kesilmemesine bağlanıyor. Ocak ayı ödemesi şubat ayına sarktığı için bu durumun oluştuğu sonraki ayların ek ders ödemelerinde normale döneceği söyleniyor.

Yetkililerden bu durumla ilgili resmi açıklama bekleniyor.

Ocak ek ders tutarları şu şekilde hesaplanacak. (NET Ücretler)

Ek Ders Yüksek Lisans Ek Ders Gündüz 32,96 TL 35,27 TL DYK Gündüz 65,92 68,23 DYK Gece 70,63 73,11 %25 Gündüz 41,20 44,09 %25 Gece 44,15 47,24

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