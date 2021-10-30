Nobel Ödüllü Aziz Sancar'dan bilim insanı olmak isteyen gençlere tavsiye

Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, bilim insanı olmak isteyen gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Sancar, gençlere eğer bilim insanı olmak istiyorlarsa inatçı olmaları gerektiğini ve bilimin meşakkatli bir iş olduğunu hatırlattı.

2015 yılında Nobel Kimya Ödülü kazanan başarılı bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, katıldığı bir etkinlikte bilim insanı olmak isteyen gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Daha önce katıldığı farklı bir etkinlikte Türk gençlerine 'benim yaptığımı yapmayın' diyerek yurt dışına gitseler bile Türkiye'ye geri dönmelerini tavsiye eden Aziz Sancar, bu kez 'bilim insanı olmak' üzerine konuştu.

Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) uzmanların kamuoyunu yakından ilgilendiren konulardaki görüşlerini dile getirdiği ADFVisitorsCorner (Ziyaretçi Köşesi) uygulamasına bir video mesaj ile katılan Sancar, bilimin meşakkatli bir iş olduğunu ve gençlerin inatçı olmaları gerektiğini ifade etti.

''Çok hayal kırıklığına hazır olsunlar''

Gelecekte bilim insanı olmayı hayal eden gençlere ''Bilim, meşakkatli bir iş. Deneylerin yüzde 80 ila 90'ı işe yaramaz. İnatçı olmalısınız, çok çalışmalı, bilimsel teknolojiyi takip etmelisiniz. Bilim dünyasında neler olup bittiğini işinize uygularsanız başarılı olursunuz'' diyerek seslenen Sancar, ''Hipotez oluşturmanın ve bunu kanıtlamak için deneyler yapmanın en zor yanı, vakaların yüzde 80 ila yüzde 90'ında ya hipotezin yanlış çıkması ya da deneylerin işe yaramamasıdır'' diyerek bilimsel çalışmaların zorluğuna değindi.

Bilim insanı olmak için hayal kırıklığı yaşamaya alışmak gerektiğini ve bunun son derece önemli olduğunu; devamında pes edilmemesi gerektiğini ifade eden Sancar ''Çok hayal kırıklığına hazır olsunlar. Aslında bu noktada birçok kişinin cesareti kırılır ve bilimi bırakır'' diyerek durumu özetledi. Sancar aynı zamanda karşısına çıkan engellerin üstesinden inat ederek ve sürekli yeni deneyler yaparak geldiğini belirtti.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.