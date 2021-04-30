Nitelikli eğitimin adresi Özel Sultan Fatih Koleji sektöründe her geçen gün başarılarına bir yenisini katan, misyon ve vizyonuyla hem geçmişi hem geleceği hedeflediğini net bir şekilde ortaya koyan güzide bir eğitim kurumu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kurum misyonu ile geleceğinizin teminatı olan evlatlarınızı geçmişlerini unutturmadan tarihi ve toprağıyla bir bütün olmuş nesiller olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Özgüven ve kişilik sahibi nesil ortaya çıkmasında öğrenmeyi öğretmek ve yeteneklerinin keşiflerinde bizzat yanlarında ve yardımlarında olmayı görev edinmiş tecrübeli ve yetkin kadrolarıyla karşımıza çıkmakta olan bu kurum Eğitim camiasında parıldamakta.

Vizyonunda 2023 yılını hedef alan kurum, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan kendi bünyesinde üniversitesini kurmuş Türkiye'nin bütün bölgelerine ulaşabilmiş, Dünya'nın belli başlı bölgelerinde de hem okullarını hem de araştırma merkezlerini kurmuş olmanın ideal ve planlarını yürütmektedir.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçildiği bu zor günlerde Özel Sultan Fatih Koleji tecrübesi ve birikimi sayesinde uzaktan eğitim veriyor da olsa başarılarına başarı katıyor. 8. sınıf öğrencisi Bahadır Yiğit, Türkiye geneli yüz yüze yapılan deneme sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak tam puan almayı başardı.

Kurum Hangi Kademelerde Eğitim Vermektedir?

Özel Sultan Fatih Koleji anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim vermektedir.

Neden Özel Sultan Fatih Koleji Tercih Edilmeli?

l Özel Sultan Fatih Koleji değerlerinin merkezine insanı koymaktadır. Kurum sadece öğrencilerin başarısını değil onların özgürce becerilerini ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam sağlamakta ayrıca hem velilerin huzuru hem de çalışanlarının mutluluğu için katılımcı bir eğitim politikası izlemektedir. Öğrenci seçimlerinde önceden belirlenmiş ölçütleri uygulamada hem de öğretmen seçimlerinde mutlak kıstaslara katiyen uymaktadırlar.

l Kurumun bir başka olmazsa olmazı zamanı ve kaynakları etkin kullanımı… Eğitim araç ve gereçlerinde ki özenle seçilmişlik gözler önündedir.

l Özel Sultan Fatih Koleji güvenli eğitim ortamlarında yaparak yaşayarak öğrenme yöntem ve tekniklerini benimsemiş yapısıyla dikkat çekmektedir.

l Kurum milli ve manevi değerleri eğitiminin olmazsa olmaz bir parçası oalrak sunmaktadır.

l Nitelikli Kuran Eğitimi ile evlatlarınızı İslami açıdan da nitelikli eğitim almalarını sağlamaktadırlar.

l Sosyal ve Kültürel etkinliklere büyük önem veren kurum sık sık bu yönde çevre ve müze gezileri, sinema ve tiyatro etkinlikleri, özellikle de kulüp çalışmalarıyla(deney kulübü, robot kulübü, satranç kulübü, süsleme kulübü, gitar kulübü, buz pateni kulübü, jimnastik kulübü…) çocuklarınızın bu yönlerinin de gelişmesine fayda sağlamaktadır.

l Kurum, teknoloji destekli sınıflar ve ders programları sayesinde yenilenen ve sürekli ilerleyen Dünya da çocuklarımızın da yer almasını sağlamayı hedeflemektedir.

l Yoğun yabancı dil eğitimi ile Ülkenin eğitiminin yabancı dilde en büyük sorunu olan konuşmayı becerebilen kişi sorununu çözmeyi hedeflemektedir.

l Bireysel ve grup etütleri ile de sınav başarısını yakalamayı hedefleyen kurum 2020 YKS'de de önemli başarılar elde etmiştir.

Özel Sultan Fatih Koleji 2020 YKS Başarıları

l 6 Tıp

l 3 Diş Hekimliği

l 5 Hukuk

l 14 Mimarlık, Mühendislik

l 12 İşletme Siyasal Bilimi ve Uluslar Arası İlişkiler

l 9 Dil ve Konuşma Terapisi , Biyogenetik, Beslenme ve Diyetetik

l 1 Mütercim Tercümanlık

l 11Psikoloji/Pdr-Fen Edebiyat

l 16 Diğer Bölümler

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