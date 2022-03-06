Nisan tatili ne zaman? Nisan'da ara tatil ne zaman yapılacak? Okullar nisan ayında kapanacak mı?

Nisan tatili ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre nisan ayında ara tatil yapılacak. 1 hafta sürecek olan ara tatilin hangi günde olduğu merak ediliyor. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren ara tatilin detayları haber sitemizde yer alıyor. Peki ama Milli Eğitim Bakanlığı nisan ara tatili ne zaman hangi gün başlıyor? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre nisan ayında ara tatil yapılacak. 1 hafta sürecek olan ara tatilin hangi günde olduğu merak ediliyor. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren ara tatilin detayları haber sitemizde yer alıyor. Peki ama Milli Eğitim Bakanlığı nisan ara tatili ne zaman hangi gün başlıyor? İşte detaylar...

Nisan tatili ne zaman?

MEB takvimine göre okullarda 2. dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan 2022 tarihinde sona erecek. 17 Haziran Cuma günü ise yaz tatiline giriş yapılacak.

MEB açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili; "Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara göre rehberlerimizi güncelliyor ve 81 ile gönderiyoruz. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını önemsiyoruz. 1.5 yıl fedakarlık yapıldı, bundan sonra bilimsel verileri de dikkate alarak süreci yönetiyoruz. 11-15 Nisan arasında bir haftalık ara tatilimiz var. 11 Nisan'a kadar süreci başarılı şekilde yöneteceğiz. Okullarda biz bu önlemleri alırken eğer okul dışı sosyalleşme ortamlarında bu önlemlere hassasiyet göstermezlerse vaka sayısı okullara yansır. Bir vaka olursa öğrenci ve öğretmende sadece o kişi karantinaya alınıyor. Okullarda hızlı antijen kitini de devreye sokmak istiyoruz." dedi.

Karne tatili ne zaman?

Bu yıl, aranan karara göre nisan ayında da ara tatil verilecek. 1 haftalık tatilin ardından son tatil ise yıl sonu tatili olacak. 17 Haziran Cuma günü öğrenciler karnelerini alacak ve yaz tatiline girecekler. .