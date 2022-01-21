Nisan ayına kadar özel okullarda indirimli fiyat!

1 milyon 310 binden fazla öğrenci ve veliyi ilgilendiren özel okullara zam konusu netleşti. Özel okul ücretlerindeki artış tavanı enflasyonla, yani yüzde 36 seviyesiyle sınırlandırıldı.

Özel okullar 2022-2023 eğitim öğretim yılı için fiyatlarına yüzde 36'nın üzerinde zam yapamayacaklar. Okullar yeni fiyatlarını mayıs ayına kadar açıklamak zorunda. Aksi taktirde bir önceki yılın fiyatları geçerli olacak. Öte yandan Türkiye genelindeki tüm özel okullar gelecek yıl için erken kayıt dönemini başlattı. Fiyatlara zam yapılmadan önce başlayan bu dönem ailelerin eğitim bütçelerini önemli ölçüde destekliyor. Nisan ayına kadar devam edecek dönemde kayıt yaptıran ya da yenileyenlere bir önceki yılın öğrenim ücretleri üzerinden yüzde 8 ila 25 oranında zam uygulanıyor. Kayıt ne kadar yapılırsa zam oranı o kadar düşük oluyor. Örneğin bu ay kayıt yaptıran veliler geçen yılın ücretinden en fazla yüzde 20 daha ödüyor. Şubat ayında bu oran yüzde 30, Mart ayında ise yüzde 35'lere varıyor.

BURS SINAVLARI BAŞLADI

Özel okullarda indirimlere ek olarak cazip taksit olanakları da var. Ayrıca birçok okul düzenledikleri bursluluk sınavları kapsamında başarılı öğrencilere yüzde 100'e varan oranlarda burs veriyor. Burs sınavları da erken kayıt döneminde gerçekleştiriliyor. Birçok özel okul bursluluk sınavlarını başlattı.

YEMEKTE SÜRPRİZ OLMAZ

Öte yandan yüzde 36'lık azami zam oranı sadece eğitim ücretini kapsıyor. Özel okullar yemek, kahvaltı, servis, pansiyon, yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar ayrıca tespit ediyor. Bu hizmetlerden talep eden veliler faydalanıyor. Velilerin bu konuda tedirgin olmamalarını söyleyen Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk SABAH'a ''Okullar başta yemek olmak üzere diğer ücretlerini de mayıs ayında kadar ilan eder. Gıdaya yeni zam gelse bile okulların yemek ücreti sabit kalır, değişmez'' diye konuştu.

KDV İNDİRİMİ GÜNDEMDE

Özel okullar, velilerin bütçesinin rahatlaması için KDV indirimi yapılmasını talep ediyor. Özel okulların bir şekilde bu yıl kendilerini sübvanse edeceklerini söyleyen Öztürk ''KDV indirimi okula verilen bir destek zannediliyor, ancak direkt veliye yansıyan bir avantajdır. Bu süreci atlatabilmeleri için okullara ihracatçılara verilen uygun krediler gibi kredi destekleri sağlanabilir. Okullar diğer kaynaklarından çalışmalarını yürütmeye gayret ediyorlar. Sene sonuna kadar fedakârlık yaparak da olsa görevlerini yerine getireceklerdir'' dedi. KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi gündemde. KDV düşerse gelecek yıl için kayıt yaptıran velilere ücret iadesi yapılacak. .