Nisan ara tatili 2022 ne zaman? 2. ara tatil ne zaman? Nisan ara tatili kaç gün sürecek?

Nisan ara tatili 2022 ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla, öğrencilerin nisan ayında ara tatil yapmasına karar verildi. Velilerin merakla araştırdığı '2. ara tatil ne zaman?' sorusunun yanıtı MEB tarafından yanıtlandı. Peki ama nisan ara tatili kaç gün sürecek? İşte merak edilen ara tatil açıklamaları...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla, öğrencilerin nisan ayında ara tatil yapmasına karar verildi. Velilerin merakla araştırdığı "2. ara tatil ne zaman?" sorusunun yanıtı MEB tarafından yanıtlandı. Peki ama nisan ara tatili kaç gün sürecek? İşte merak edilen ara tatil açıklamaları...

Nisan ara tatili 2022 ne zaman?

Nisan ayına sayılı günler kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan nisan ara tatili de gündeme geldi. Açıklamalaa göre 11-15 Nisan 2022 tarihinde ara tatil uygulanacak.

Nisan ara tatili kaç gün sürecek?

MEB açıklamasına göre ara tatil 11 Nisan gününden 15 Nisan'a kadar sürecek. 16 ve 17 Nisan gününün eklenmesiyle de öğrenciler 1 haftalık tatile girecekler.

Nisan ayından sonra yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Geçtiğimiz günlerde Konya'da gazetecilerin yüz yüze eğitim ile ilgili sorularını cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Nasıl 1. dönemde yüz yüze kesintisiz şekilde eğitime devam ettiysek aynı kararlılıkla inşallah bu dönemde yolumuza devam edeceğiz" dedi. .