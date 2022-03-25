DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Altın yükselir mi? Altın 1000 TL olur mu? Gram altın bin liraya çıkar mı? Nisan'da altın ne olur? Uzaman isimden flaş analiz...
Brent petrolün varil fiyatı 119,44 dolara yükseldi
Nisan ara tatili 2022 ne zaman? 2. ara tatil ne zaman? Nisan ara tatili kaç gün sürecek?
Trabzon’da “Bisiklet sürmeyi bilmeyen kalmasın’ projesi
Çin'den Tayvan'a 'misilleme' uyarısı
Ukrayna duyurdu! İşte savaşın biteceği tarih…
25 Mart Cuma Hutbesi | Bu hafta cuma hutbesinin konusu ne?
Ünlü komedyen Scoey Mitchell hayatını kaybetti
Esenler'deki yurt kimin yurdu? Esenler özel yurt, hangi ceamaatin? Esenler'deki yurt cemaat yurdu mu?
Çin Dışişleri Bakanı'ndan Afganistan'a 'üç saygı, üç asla' mesajı
Gazeteci Aysever'in Şanlıurfalılar hakkındaki sözleri tepki çekti
İslam Memiş'ten kritik uyarı: Yeni bir salgın olabilir
İtalya kaybetmenin şokunu yaşıyor
Rekabet Kurumu'ndan zincir market soruşturmasına ilişkin açıklama
Schröder'den Türkiye'ye övgü

TIMETURK / EĞİTİM / Nisan ara tatili 2022 ne zaman? 2. ara tatil ne zaman? Nisan ara tatili kaç gün sürecek?

Nisan ara tatili 2022 ne zaman? 2. ara tatil ne zaman? Nisan ara tatili kaç gün sürecek?

Nisan ara tatili 2022 ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla, öğrencilerin nisan ayında ara tatil yapmasına karar verildi. Velilerin merakla araştırdığı '2. ara tatil ne zaman?' sorusunun yanıtı MEB tarafından yanıtlandı. Peki ama nisan ara tatili kaç gün sürecek? İşte merak edilen ara tatil açıklamaları...

38 Dakika Önce
2022-03-25 09:37:27
Nisan ara tatili 2022 ne zaman? 2. ara tatil ne zaman? Nisan ara tatili kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla, öğrencilerin nisan ayında ara tatil yapmasına karar verildi. Velilerin merakla araştırdığı "2. ara tatil ne zaman?" sorusunun yanıtı MEB tarafından yanıtlandı. Peki ama nisan ara tatili kaç gün sürecek? İşte merak edilen ara tatil açıklamaları...

Nisan ara tatili 2022 ne zaman?

Nisan ayına sayılı günler kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan nisan ara tatili de gündeme geldi. Açıklamalaa göre 11-15 Nisan 2022 tarihinde ara tatil uygulanacak.

Nisan ara tatili kaç gün sürecek?

MEB açıklamasına göre ara tatil 11 Nisan gününden 15 Nisan'a kadar sürecek. 16 ve 17 Nisan gününün eklenmesiyle de öğrenciler 1 haftalık tatile girecekler.

Nisan ayından sonra yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Geçtiğimiz günlerde Konya'da gazetecilerin yüz yüze eğitim ile ilgili sorularını cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Nasıl 1. dönemde yüz yüze kesintisiz şekilde eğitime devam ettiysek aynı kararlılıkla inşallah bu dönemde yolumuza devam edeceğiz" dedi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş