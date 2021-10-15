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TIMETURK / EĞİTİM / Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları 2021 | Teknik öğretmenler mühendislik yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları 2021 | Teknik öğretmenler mühendislik yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları 2021 | Teknik öğretmenler mühendislik yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarafından teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programı yerleştirmesi yapıyor. 06 -11 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan tercihlerin sonuçları açıklandı. Mühendislik Tamamlama Programı yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden yayınlandı.

1 Saat Önce
2021-10-15 16:41:40
Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları 2021 | Teknik öğretmenler mühendislik yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları 2021 | Teknik öğretmenler mühendislik yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarafından teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programı yerleştirmesi yapıyor. 06 -11 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan tercihlerin sonuçları açıklandı. Mühendislik Tamamlama Programı yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden yayınlandı.

ÖSYM teknik öğretmenler için Mühendislik Tamamlama Programı ile yerleştirmeler yapıyor. Bu sene de 06 -11 Ekim 2021 tarihleri arasında binlerce teknik öğretmen Mühendislik Tamamlama Programlarına tercih yaptı. Teknik öğretmenler mühendislik yerleştirme sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arayan öğretmenlerin beklediği duyuru yapıldı. 2021-Mühendislik Tamamlama Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

2021 Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları sorgula

Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları 2021

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 15 Ekim 2021 tarihinde 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Mühendislik tamamlama programını kazananların üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili Üniversite tarafından 18-22 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 18-20 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

2021 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

Tercih Yapan Aday Sayısı: 2.837
Program Sayısı: 363
Kontenjan Sayısı: 3.300
Yerleşen Aday Sayısı: 2.090
Boş Kalan Kontenjan Sayısı: 1.210

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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