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TIMETURK / EĞİTİM / MSÜ baraj puanı kaç 2022? MSÜ kadın ve erkek taban puanı kaç?

MSÜ baraj puanı kaç 2022? MSÜ kadın ve erkek taban puanı kaç?

Milli Savunma Üniversitesine katılacak olan adayların ilgiyle takip ettiği MSÜ sınav sonuçları açıklandı. Gelecek yıl Milli Savunma Üniversitesinde eğitim görmek isteyen adaylar, baraj puanı merak etmekte. Peki, Milli Savunma Üniversitesi baraj puanı kaç?

1 Saat Önce
2022-04-14 14:09:38
MSÜ baraj puanı kaç 2022? MSÜ kadın ve erkek taban puanı kaç?

27 Mart 2022 tarihinde yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlandı. Asker olma hayali kuran adaylar, 14 Nisan Perşembe itibarıyla sonuçları öğrendi. 2022 yılı MSÜ puanları ile ilgili detaylar adayların gündeminde yer almakta. Tercih yapacak binlerce öğrenci, puan türlerini araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayı…

MSÜ baraj puanı kaç 2022?

MSÜ için baraj puanı Harp Okulları ve Astsubay MYO için YKS sınavında TYT'den 200 puan ve üzeri alınması zorunludur. Milli Savunma Üniversitesi kılavuzunda baraj puanına dair yazılı açıklamasında şu ifadeleri yer almaktadır:

"Harp Okulları için 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)'ne girmeyen veya 2020-YKS TYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir."

MSÜ erkek adaylar için taban puan 2021

Erkek adaylar için Milli Savunma Üniversitesi'nde kara, hava deniz harp okullarındaki puanlar şöyle:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

MSÜ kadın adaylar için taban puan 2021

Kadın adaylar için Milli Savunma Üniversitesi hava, kara ve deniz harp okullarındaki taban puanlar ise şu şekilde:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268

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