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TIMETURK / EĞİTİM / Moritanya'da Kur'an eğitimi tahta levhalarla veriliyor

Moritanya'da Kur'an eğitimi tahta levhalarla veriliyor

Hafızlık eğitimine büyük önem verilen ve devlet başkanının bile hafız olduğu Batı Afrika ülkesi Moritanya'daki medreselerde çocuklar bu alandaki eğitimlerini 'Löh' adı verilen tahta levhalar üzerine yazılan ayetlerle alıyor.

47 Dakika Önce
2021-07-26 14:42:56
Moritanya'da Kur'an eğitimi tahta levhalarla veriliyor

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Hafızlık eğitimine büyük önem verilen ve devlet başkanının bile hafız olduğu Batı Afrika ülkesi Moritanya'daki medreselerde çocuklar bu alandaki eğitimlerini "Löh" adı verilen tahta levhalar üzerine yazılan ayetlerle alıyor.

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Başkent Nuakşot'taki Sıddık Medresesi'nde 5-15 yaş arasındaki 250 çocuk, tahta levhalar üzerine yazılan ayetleri ezberlemeye çalışıyor.

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Çocukları, "löh" adı verilen tahta levha üzerindeki ayetleri ezberlemesinin ardından yazılar eğitmenlerce silinerek yerine yenileri yazılıyor.

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Kur'an eğitimini bu şekilde alan çocuklar, uzun bir sürecin ardından hafızlık derecesine erişiyor.

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Müfredattaki ilimlerin tahsilini tamamlayan öğrenciler, icazetlerini aldıktan sonra medreselerde eğitmen olabiliyor.

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Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı Moritanya Din Hizmetleri Müşavirliğince her ay bedelleri Türkiye'den gönderilen adak kurbanları kesilerek bölgedeki medreselere dağıtılıyor.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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