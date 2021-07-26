Moritanya'da Kur'an eğitimi tahta levhalarla veriliyor

Hafızlık eğitimine büyük önem verilen ve devlet başkanının bile hafız olduğu Batı Afrika ülkesi Moritanya'daki medreselerde çocuklar bu alandaki eğitimlerini 'Löh' adı verilen tahta levhalar üzerine yazılan ayetlerle alıyor.