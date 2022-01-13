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TIMETURK / EĞİTİM / Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 27 Mart'ta gerçekleştirilecek 2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları alınmaya başlandı.

32 Dakika Önce
2022-01-13 21:47:26
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvurular bugünden itibaren 9 Şubat'a kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava başvuruda, HES kodu bilgisi alınacak. Bu sebeple adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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