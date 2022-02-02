Milli Eğitim Müdürü Er gitti, yerine Çalışkan geldi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er görevden alınarak, Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine çekilirken, yerine Akdeniz Üniversitesi Genel Sekreteri Emre Çalışkan getirildi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü olarak 2020 yılının Eylül ayında vekaleten il müdürü olarak atanan Hüseyin Er, Milli Eğitim Bakanlığı'nca görevinden alınarak, Bakanlığın İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü bünyesine atandı. Er'in yerine ise daha önce Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde genel sekreterlik yapan ve 2020 yılında da Akdeniz Üniversitesi genel sekreterlik görevine getirilen Emre Çalışkan görevlendirildi. .