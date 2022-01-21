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Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde yol haritasını yeniden çizdi
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TIMETURK / EĞİTİM / Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde yol haritasını yeniden çizdi

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde yol haritasını yeniden çizdi

Eğitimde yol haritasını yeniden belirleyen Milli Eğitim Bakanlığı, iki ana hedefini eğitimde fırsat eşitliği ile mesleki eğitimin güçlendirilmesi olarak belirledi.

46 Dakika Önce
2022-01-21 20:10:38
Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde yol haritasını yeniden çizdi

Yol haritasının öncelikli iki ana hedefi, eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi olarak belirlendi. Eğitim sisteminin sunduğu imkânlardan öğrencilerin eşit şekilde yararlanabilmesi eğitimde fırsat eşitliği bağlamında değerlendiriliyor. Bu kapsamda, öğrencilere eşit fırsatlar sunulması, sosyal arka planı nedeniyle dezavantajlı öğrencilerin desteklenmesine önem verilecek. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrencileri desteklemek için çeşitli projeler yürütülüyor.
MEB, öğretmenlerin pedagojik ve alana özgü becerilerini geliştirmek için kapsamlı bir eğitim programı hazırlıyor. Ayrıca öğretmenlerin mesleğe başladıktan sonra ilk beş yılda tamamlayacakları geniş çaplı bir eğitim programı uygulanacak. Bu programa, mesleğe başlayan öğretmenlerin tümünün katılması planlanıyor. Böylece, öğretmenlerin her yıl belirli bir bölümünün katıldığı programlardan ziyade tüm öğretmelerin katıldığı gelişim programları uygulanacak. Bu eğitim programı hazırlanırken farklı kademelerde eğitim verecek öğretmenlerin ihtiyaçları dikkate alındı. .

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