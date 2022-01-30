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TIMETURK / EĞİTİM / Milli Eğitim Bakanlığı AÖL kayıtlarını 11 Şubat’a kadar uzattı

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL kayıtlarını 11 Şubat’a kadar uzattı

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi'ne (AÖL) geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 7 - 11 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

2 Saat Önce
2022-01-30 01:28:19
Milli Eğitim Bakanlığı AÖL kayıtlarını 11 Şubat’a kadar uzattı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi: Halen örgün eğitimde e-Okulda aktif olarak kayıtlı olan öğrencilerin e okul sistemi üzerinden dönem atlatma işlemlerinin 4-6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacağından, söz konusu öğrencilerden Açık Öğretim Lisesi'ne geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 7 Şubat 2022 - 11 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Halk eğitimi merkezi müdürlükleri ve Yüz Yüze Eğitim kurumlarında yoğunluk oluşmaması adına, kayıtlar tüm öğrenciler için 11 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır. .

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