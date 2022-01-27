Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' hakkında açıklama

Geleneksel Eğitim Sempozyumu'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Özer, 'İnşallah Öğretmenlik Meslek Kanunu yasalaştıktan sonra da ilavelerle 2022, 2023'te çok daha farklı boyutta Öğretmenlik Meslek Kanunu gerçekleşmiş olacak' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin TBMM'de görüşülmeye başlandığını belirterek, "Ümit ediyorum ki yasalaştığı zaman öğretmenlik çok daha toplumsal olarak farklı bir aşamaya geçmiş olacak. Aslında Öğretmenlik Meslek Kanunu toplumun eğitime vermiş olduğu değerin de en somut göstergesi olacak ve 60 yıllık özlem de nihayete ermiş olacak." dedi.

Özer, Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen "Eğitimin Dönüşümü" temalı Geleneksel Eğitim Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, üretimiyle, toplumsal başarısıyla, demokrasi kültürüyle, örnek teşkil eden bir ülke olmak için beşeri sermayeye sürekli yatırım yapılması, eğitimde fırsat eşitliğinin sürekli yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin son 20 yılda eğitimde çok önemli bir dönüşümü hayata geçirmiş nadir ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Özer, "Okul öncesinden yüksek öğrenime kadar tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranlarını inanılmaz derecede yükselttik. Çok sayıda okullar, derslikler yapıldı, öğretmen sayısı arttı. An itibarıyla artık 18 milyon öğrencinin, 1,2 milyon öğretmenin olduğu devasa bir eğitim sistemine sahip olduk. Burada kuşkusuz özel öğretim kurumlarının da önemi var." diye konuştu.

Kız öğrencilerin okullaşma oranlarını artırmak için farklı projeler uygulandığını anımsatan Özer, okul öncesinden yükseköğretime kadar topyekun okullaşmanın kitleselleşmesinin, evrenselleşmesinin son 20 yılda gerçekleştiğini bildirdi.

Okullaşma oranları arttı

2000'li yıllarda ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 44'lerdeyken bugün yüzde 89'lara, yükseköğretimdeki okullaşma oranının yüzde 14'ler seviyesinden bugün yüzde 44'lere ulaştığını anlatan Özer, şunları söyledi:

"Gelişmiş ülkeler eğitimde kitleselleşme evresine ikinci dünya savaşından sonra 1950'lili yıllarda erişip, daha sonra kaliteye odaklanmışken Türkiye neden kitleselleşme evresini tamamlayabilmek için 50 yıl beklemek zorunda kaldı? Bu üzerinde düşünülmesi, cevap aranması gereken önemli konulardan bir tanesi. Genellikle ülkemizde kaliteyle büyüme birbirine düşman olarak kabul ediliyor maalesef, kalite bir süreç işi. Bugün kaliteli olduğu kabul edilen okullarımız yıllar önce çok mütevazı başlangıçlarla yola çıktılar ve bu noktaya vardılar. Onun için önemli olan beşeri sermayemizin kapsayıcılığını, niteliğini artırmak için eğitimi tüm kademelerde değiştirebilir kılmaktır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak da bu bağlamda çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz."

Özer, okullar arası başarı farkını azaltmak için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirterek, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için 3 ana konu belirlediklerini kaydetti.

Öncelikle okul öncesi erişimi artırmaya yönelik yatırımlar yapıldığını aktaran Özer, 3, 4 ve 5 yaşlardaki okullaşma oranlarını artırmaya odaklandıklarını bildirdi. Okul öncesi eğitimin çocuğun gelecekteki başarısı açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Özer, "2022'te 3 bin tane yeni anaokulu, 40 bin tane yeni ana sınıfı yapacağız. Bunu ağırlıklı olarak İstanbul'da gerçekleştireceğiz, İstanbul'a bin tane anaokulu yapacağız." ifadelerini kullandı.

Diğer önemli konulardan birinin okullar arasındaki imkan farklılıkları olduğunu belirten Özer, tüm okulların aynı imkana sahip olması için tüm kaynakları seferber ettiklerini bildirdi. Bu doğrultuda tüm okullara kütüphane projesini başlattıklarını anımsatan Özer, bu yıl sonuna kadar her ay 5 milyon kitabı tüm kütüphanelere dağıtacaklarını söyledi.

Okulların atölyesinden laboratuvarlarına, fiziki yapılarına kadar tüm imkanlarını iyileştirmek için çok ciddi fon ayırdıklarını dile getiren Özer, şubattan itibaren okullara göndermeye başlayacaklarını bildirdi.

- Öğretmenlik Meslek Kanunu

Önem verdikleri konulardan birinin de öğretmenlerin mesleki eğitimleri olduğunu ifade eden Özer, öğretmen eğitimlerini okul bazına indireceklerini kaydetti.

Öğretmenlik Meslek Kanununa da değinen Özer, 1960'lı yıllardan itibaren eğitim paydaşlarının öğretmenlik mesleğine ilişkin kanunun hazırlanması ve yasalaşması özlemi olduğunu söyledi. Bu doğrultuda 31 Aralık 2021'de Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tüm paydaşların görüşleri alınarak hazırlandığını ve TBMM'ye teklif olarak verildiğini aktaran Özer, "TBMM'de Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun genel görüşmeleri başladı. Ümit ediyorum ki yasalaştığı zaman öğretmenlik çok daha toplumsal olarak farklı bir aşamaya geçmiş olacak. Aslında Öğretmenlik Meslek Kanunu toplumun eğitime vermiş olduğu değerin de en somut göstergesi olacak ve 60 yıllık özlem de nihayete ermiş olacak." diye konuştu.

Kanunla ilgili çeşitli tartışmalar ortaya atıldığını, farklı görüşlerin olabileceğini belirten Özer, "Bir başlangıç yapılması gerekiyor. Bu eğitimin tüm paydaşlarını tatmin edecek bir ortak metin değil ama asgari uzlaşı metnidir. İnşallah Öğretmenlik Meslek Kanunu yasalaştıktan sonra da ilavelerle 2022, 2023'te çok daha farklı boyutta Öğretmenlik Meslek Kanunu gerçekleşmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu. .