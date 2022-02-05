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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Zonguldak'ta çeşitli okullarda incelemelerde bulundu.
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TIMETURK / EĞİTİM / Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Zonguldak'ta çeşitli okullarda incelemelerde bulundu.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Zonguldak'ta çeşitli okullarda incelemelerde bulundu.

Bakan Özer, Zonguldak'taki okullarda incelemelerde bulundu.

2 Saat Önce
2022-02-05 20:59:43
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Zonguldak'ta çeşitli okullarda incelemelerde bulundu.

Bazı temaslarda bulunmak üzere kente giden Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, programının ikinci gününde, Karaelmas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

 

Yetkililerden bilgi alan Bakan Özer, daha sonra Şehit Yusuf Yelkenci Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Zonguldak Fen Lisesine ziyarette bulundu.

 

İl Millî Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve okul müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Özer, Zonguldak-Kilimli yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine de katılacak. .

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