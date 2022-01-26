Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğretmenlere müjde!

Eğitim öğretim tazminatlarında yüzde 120 zam yapılacak.

TAZMİNATLARA YÜZDE 120 ZAM

Milli Eğitim Bakani Mahmut Özer'den açıklama:

Kariyer basamaklarında ilerleyen öğretmenlerimizin eğitim öğretim tazminatlarında da artış yapılacak. Tazminatlarda uzman öğretmenler için yüzde 60 oranında (bugün itibarıyla yaklaşık 1310 TL'lik bir artış), başöğretmenler içinse yüzde 120 oranında (bugün itibarıyla yaklaşık 2 bin 620 TL) artış olacak. .