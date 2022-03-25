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Milli Eğitim Bakanı açıkladı: 'Matematik öğretimi değişecek'
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Milli Eğitim Bakanı açıkladı: 'Matematik öğretimi değişecek'

Öğrencilerin matematik konusunda neden yeterince başarılı olmadıklarını araştırdıklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Matematik öğretme yaklaşımı değişecek” dedi. Özer, geleceğin teknolojisi 'metaverse'e geçiş için okullardaki altyapının hazırlanmaya başlandığını söyledi.

2 Saat Önce
2022-03-25 14:57:19
Milli Eğitim Bakanı açıkladı: 'Matematik öğretimi değişecek'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimdeki son çalışmalar ile ilgili gazetecilere bilgilendirmede bulundu.

Sabah'ın aktardığı habere göre; Bakan Özer, şunları ifade etti:

"Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına ağırlık veriyoruz. Vatandaşlarımızın tüm çocuklarının bulundukları yer neresi olursa olsun okul öncesi eğitime ücretsiz olarak erişebilmesi için çalışıyoruz. 3, 4, 5 yaş aralığındaki okullaşma oranları hızla yükselecek.

EĞİTİMDE 'METAVERSE'

Özellikle sanal gerçeklikle ilgili mesleki eğitim için çalışmalara başlanmıştı. Özellikle iş sağlığı ve güvenliği açısından riskli alanlarda dünyada mesleki eğitim artırılmış sanal gerçekliğe geçti. Biz de onun aynısını mesleki eğitime uygulayacağız. Mesela kaynakçılık alanında, madencilik alanında uygulamaya başladık. Artırılmış sanal gerçeklik ile ilgili sıkıntımız özel teşebbüslerimiz, sektörümüz çok güçlü değil. Artırılmış sanal gerçeklikle ilgili alt yapıyı kurma geliştirme, dijital ile içerikler oluşturma ile ilgili çalışmaları yoğunlaştırdık. Eğitim için de metaverse ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

"MATEMATİKTE İYİLEŞME VAR AMA..."

Matematikte öğretme yaklaşımını değiştirmeye çalışıyoruz. Yani yöntem farklılığı daha hayatla ilişkili. Soyut bir alan olarak değil somut bir alan olarak öğretilsin. Eğitimin ilk kademelerinde çok somut, daha sonra gittikçe soyutlaşan ama hayatla ilişkisi hiç kopmayan bir matematik yaklaşımı tasarlıyoruz. Mesela ilkokul aşamasında matematik bir oyun tarzında farklı etkinliklerle öğrenilecek şekilde. Ortaokuldan liseye doğru matematik zenginleştirici ortamların sağlandığı yaklaşımlar olacak. Türkiye fen okuryazarlığında çok iyi durumda, matematikte iyileşme var ama matematikte istediğimiz düzeyde değil. Bunun için yeni yaklaşımlar üzerinde çalışıyoruz. Bu sadece öğrencilerimizin matematiği öğrenme noktasında değil daha sonraki akademik ve akademik olmayan yaşantılarındaki başarılarının da çok önemli bir şekilde etkileyecek. .

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