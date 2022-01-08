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TIMETURK / EĞİTİM / Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz atandı

Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz atandı

Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

27 Dakika Önce
2022-01-08 00:22:08
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alınarak, yerine Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.

nazif-yilmaz-atama

Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

NAZİF YILMAZ KİMDİR?

1971 yılında Kayseri-Develi ilçesi doğumlu Nazif Yılmaz, Lise öğrenimini Develi İmam Hatip Lisesi'nde (1988), lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde (1993) tamamladı. Lisans eğitimi sırasında hafızlık yaptı.

Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı'nda, doktora çalışmasını da Din Eğitimi Anabilim Dalı'nda "İmam Hatip Liselerinde Kur'an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Yöntemler ve Materyal Kullanımı" başlıklı tezi ile Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı.

2 Ocak 2014 tarihinden bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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