Mezunları iş bulamayan üniversitelere para cezası!

İngiltere’de Yüksek Öğretim Kurumu’nun yeni düzenlemeleri kapsamında yeterli sayıda öğrencisi mezuniyetten 15 ay sonra iş bulamayan üniversitelerin para cezası alabileceği belirtildi.

The Independent'ta yer alan habere göre, İngiltere'de üniversitelerin yeterliliğini test edecek düzenlemeler kapsamında öğrencilerinin yüzde 60'ı okudukları alanda 15 ay içinde iş bulamayan, iş kuramayan ya da öğrenimine devam etmeyen okullara para cezası verilebilecek. Cezanın 500 bin Pound'a kadar çıkabileceği belirtildi.

Okulu bırakma oranının yüksek olduğu üniversitelerin de para cezası alabileceği belirtildi.

Öğrenci Ofisi, öğrencilere lisansüstü düzeyde iş veya eğitim güvencesi vermeyen, yüzde 60 barajını karşılamayan 62 üniversite ve yüksekokulda 11 binden fazla öğrencinin kayıtlı olduğunu bildirdi. Mevcut veriler aynı zamanda yaklaşık 33 kurumun okulu bırakma oranına ilişkin testi geçemeyebileceğini gösteriyor. .